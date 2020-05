View this post on Instagram

25 years after her passing, 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝐄𝐬𝐩𝐚ñ𝐨𝐥 celebrates the life and legacy of the eternal Tex-Mex Queen, Selena Quintanilla, with this tribute cover and issue that honors her music and her fans who will never forget her. “She is eternal.”⁣ This May the celebration continues for a concert honoring a legend! 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐝𝐚𝐲, 𝐌𝐚𝐲 𝟗𝐭𝐡, 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐗𝐗𝐕 - 𝐕𝐞𝐢𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐧𝐜𝐨 𝐀ñ𝐨𝐬 ⁣ ⁣ For tickets visit Selena25.com⁣ ⁣ A 25 años de su partida, 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝐄𝐬𝐩𝐚ñ𝐨𝐥 celebra la vida y el legado de la eterna reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, con esta portada y edición donde le rinden tributo a su música y fanáticos que jamás la olvidarán. “Ella es eterna”.⁣ ⁣ ¡Este mes de mayo la celebración continúa para un concierto en honor a una leyenda! 𝐒á𝐛𝐚𝐝𝐨 𝟗 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨, 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐗𝐗𝐕 - 𝐕𝐞𝐢𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐧𝐜𝐨 𝐀ñ𝐨𝐬⁣ ⁣ Para boletos visite Selena25.com⁣ ⁣ @peopleenespanol #Selena25