Tras 30 años en la salsa romántica, el cantante Rey Ruiz viene a celebrar una extensa trayectoria con su fanaticada veterana y las nuevas generaciones de la música tropical con su primer concierto en el Coca Cola Music Hall.

El artista cubano regresará a Puerto Rico para reconectar con sus seguidores y presentarles un espectáculo en el que les deleitará éxitos como “No me acostumbro”, “Mi media mitad”, “Luna negra” y “Amiga”, que fueron temas con los que llegó a robar el corazón de muchos hispanos en la década de los 90. Además, manifestó sentirse a gusto con pisar tierra borincana luego de 11 años de no tener aquí una presentación en solitario.

“El (objetivo es el) público que me conoce, que conoce mis canciones, que ha sido asiduo por muchos años de mi música por mis diferentes presentaciones en Puerto Rico, y quizás uno nuevo que no conozco, que quizas sean los hijos de ese público que ha sido mi público. Ya no soy un muchacho, ya soy una persona madura y ellos han crecido conmigo y con mi música. Esa es la intención, de traerles lo mío al público conocedor de mi música y al que no es conocedor también”, manifestó el artista en entrevista con Primera Hora.

El “Romántico de la Salsa” también aseguró que su vuelta surge en un punto en su carrera en el que se siente afortunado por la acogida que aún sostiene tras los cambios que han surgido en la industria del entretenimiento.

“La música es cíclica, no le vamos a poner adjetivos buenos y malos, sencillamente, que es cíclico. Despúes de nosotros -la salsa romántica- llegó el merengue, la bachata y después de eso el reguetón. Y después del reguetón vendrá algo más. Esto es parte de lo que es la música, pero nosotros seguimos contando con el mismo público y lo más importante es que siguen apoyando nuestra música no solo en Puerto Rico, sino en distintas partes fuera de Puerto Rico”, indicó.

Además, Ruiz expresó que, aún con la intensa popularidad del reguetón, la salsa romántica sigue rindiendo frutos a los exponentes del género, particularmente al destacar que solo el año pasado llegó a participar en más de una decena de shows alrededor de Estados Unidos, donde llenó arenas con hasta 25 mil espectadores.

“Me siento normal, me siento afortunado por ser uno más de esos artistas que siguen llevando la música que hacemos a todo el público, no importa cual sea, si este artista es mayor que nosotros, menor que nosotros, o el mejor de nosotros. Lo importante aquí es llevar la música y que prevalezca”, apuntaló.

Boletos para la presentación “Contigo” de Rey Ruiz se encuentran a la venta en Ticketera.