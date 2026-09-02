A dos años de su exitoso concierto “Bombon de la salsa”, que presentó en el Coca Cola Music Hall, el salsero Rey Ruiz regresa a Puerto Rico para presentarse por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce. La fecha será el viernes, 20 de noviembre a las 8:30 p.m.

“Puerto Rico para mí es un lugar muy importante. Ahí fue donde comencé mi carrera y música. He desarrollado una empatía y cariño por el público puertorriqueño. ¡Me considero cubarriqueño, porque viví en la Isla siete años!”, manifestó el habanero antes de expresar su emoción por su debut en el emblemático Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

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Ruiz, quien reside hace varios años en Miami, aseguró que viene con todos los “powers” con su nuevo tour “La gira del Rey”.

“Voy con mi banda, compuesta por 14 excelentes músicos de diferentes lugares de Estados Unidos, quienes me acompañarán para cantarle a mi lindo público boricua las canciones que han convertido en mis grandes éxitos”, adelantó sobre la presentación con la que finalizará una gira que llevara por Latinoamérica y Estados Unidos.

“El repertorio es bonito y variado, va a despertar nostalgia y remembranzas entre el público. No podrán faltar ‘No me acostumbro’, ‘Mi media mitad’, ‘Si te pregunta’, ‘Si me das un beso’ y ‘Amiga’, uno de mis mayores éxitos y la más recordada por mis fans”, abundó.

Con 34 años de carrera y más de 16 producciones, Rey Ruiz es considerado como una de las voces más exitosas y queridas de la música tropical. Ha recibido un sinnúmero de premios y reconocimientos, como Premios Billboard de la Música Latina, Premios Lo Nuestro y nominaciones al Latin Grammy. Además, obtuvo un reconocimiento de la Asociación Salsa Tropical tras el éxito de su primer disco y discos de Oro y Platino por las ventas en Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia.

Al reconocido internacionalmente como “El bombón de la salsa” nunca le ha faltado taller de trabajo pues asegura la salsa está en su mejor momento y es uno de los géneros musicales favoritos del público.

“En cada sitio que me presento, estadios y teatro, todo está copado. Eso lo veo no solo en mis presentaciones, sino en las de otros salseros. Antes de los 90, al único escenario que uno pensaba llegar en Estados Unidos era al Madison Square Garden. Hoy día es diferente, a donde quiera que uno va la salsa está presente y los productores nos contratan para cantar en distintos lugares. La salsa, cada día que pasa está mejor, por eso hay tanta juventud incursionando en el género”, afirmó.

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Rey Ruiz, quien comenzó su carrera como baladista, no canta solo salsa; su versatilidad musical le ha permitido transitar por diferentes géneros musicales. Así quedó evidenciado en su producción discográfica “Insuparable”, la cual produjo él mismo en 2022 con la Orquesta Sinfónica de Bogota, junto al trompetista y arreglista colombiano José Aguirre y Juan José Aguirre, en la que exploró el formato de las clásicas “big bands”, combinando el jazz y la música tropical.

Los boletos para el concierto “La gira del Rey” están disponibles en Ticketera.