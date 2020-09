El cantautor cristiano Rey Santiago lanzó el sencillo Descanso en ti, una fusión de bachata y el género urbano, en la que colabora con su padre, el pastor y exintegrante de Grupo Manía, Reynaldo “Chino” Santiago.

Esta es la tercera colaboración entre padre e hijo.

“Lo había visualizado originalmente en trap, pero cuando mi papá la escuchó se le activo el oído de productor y me dio la idea de transformarla a bachata. Estaba deseoso de volver a grabar en ese género porque mucha gente me lo había pedido, gracias a la gran acogida que tuvo la bachata Estar contigo, también grabada junto a mi padre, hace unos siete años. La cambiamos a bachata, pero le dejamos un poco de la influencia urbana original”, explicó mediante comunicado de prensa Rey, compositor del tema.

“Grabar con mi padre siempre es un privilegio y un honor por dos razones: porque es un cantante conocido en el mundo entero y con una gran trayectoria musical, y porque grabar con tu padre te provoca un feeling (sentimiento) difícil de expresar; deseaba muchísimo que volviéramos a hacerlo”, añadió.

La experiencia fue similar para su progenitor, quien describió la colaboración como una de aprendizaje para ambos. “Fue una dinámica bien bonita de padre e hijo: yo coacheandole en algunas cosas, él coacheandome en otras porque es un estilo que él tenía manga’o. Me encantó desde el principio. Grabar con mi hijo es parte de la herencia que uno deja en la Tierra. Uno deja esa semilla, que es mi hijo, que también es adorador, y adora a mi Padre Celestial”, afirmó Chino.

La canción apela a la confianza plena que se ha de tener en Dios, ante la crisis mundial provocada por el COVID-19.

“Considero que es un tema muy acertado y necesario en estos tiempos, dada la ansiedad causada por la pandemia. Habla de descansar en la presencia de Dios, donde citamos el salmo 91, versículo 3. Esta canción viene a traer un bálsamo y recordarnos que tenemos que descansar en las promesas de Dios”, destacó el padre.

La canción fue grabada en un estudio en Santurce, con arreglos musicales de Jhonson Felipe y Chino. Mientras, la masterización estuvo a cargo de Eduardo Ramos. En la grabación no participaron coristas, solo se integraron las voces de ambos. La carátula del corte promocional fue diseñada por Danny García, de From Above Design.

Descanso en ti ya se encuentra disponible en las plataformas digitales. El lanzamiento incluye la presentación de un video musical, filmado en Humacao y Bayamón, que proyecta la confianza que se debe tener en Dios a pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

Interesado en la música desde niño

Rey Santiago aprendió a tocar guitarra en la casa de su abuela, y participaba en los talent shows de la Iglesia a la que asistía de niño. De esa forma, se introdujo en la música. Otros instrumentos musicales con los que experimentó son la batería, piano y bajo.

A nivel profesional, se estrenó en 2013 con el lanzamiento de sencillo Te invito a entrar, que grabó junto a su padre. Ese mismo año, colaboró con El Bima en el tema Aquí estoy yo, que tuvo una gran aceptación. Se ha presentado en escenarios de diferentes partes del mundo para llevar su música y mensaje.