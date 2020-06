Una nueva canción para sobrellevar al desamor se presenta con “Sobrevivirás”, incluida en “Blanco”, el reciente álbum del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Descrito como un tema que invita a la reflexión, , según el parte de prensa, el artista se ubica en la piel de un “fruto podrido que no merece una nueva oportunidad, pero pide a la otra parte ser que tome la decisión y no acepte volver con él, ya que no puede dominar sus ganas de regresar a este vínculo”.

El disco contiene 14 canciones grabadas en los emblemáticos estudios de Abbey Road en Londres, con varios de los mejores músicos del mundo. Fue grabado con músicos en vivo, como se hacía en los años 1960 y apelando a la música orgánica, al pulso y al corazón.