Tras dos años de deleitar a su fanaticada puertorriqueña, el cantautor Ricardo Arjona regresa a la Isla del Encanto con un esperado concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 24 de abril de 2026, como parte de su nueva gira internacional “Lo Que El Seco No Dijo Tour”.

La gira recorrerá más de 30 ciudades en Estados Unidos, donde ya se han confirmado unas 5 funciones en el Kaseya Center de Miami, donde cuatro de ellas ya están completamente agotadas, unas 2 funciones sold out en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

Además, en Latinoamérica, Arjona ha logrado 10 funciones sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, así como 7 funciones agotadas en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

El tour también incluirá una residencia histórica en su país natal, Guatemala, con 23 fechas ya completamente vendidas, marcando un hito en su carrera.

A estos grandes logros se suma Puerto Rico, una isla con la que el artista mantiene un lazo muy especial tras sus hijos nacer y crecer aquí, con un espectáculo en el Choliseo donde el artista volverá a recibir el cariño del público boricua.

Los boletos para el “Lo Que El Seco No Dijo Tour” estarán a la venta el próximo 24 de octubre, a las 10:00 de la mañana.