A un año de llevar a una leyenda de la música a las tablas boricuas, ahora regresa para revivir los mejores momentos de Elvis en Las Vegas.

El cantante y músico Luis Enrique González se prepara para reencarnar al “rey del rock & roll”, Elvis Presley, y celebrar su histórica residencia artística en la “Ciudad del Pecado” desde el Centro de Bellas Artes de Santurce con “Viva the King Elvis Presley Tribute. A Vegas Experience”.

González celebra su vuelta al CBA, donde revivirá la histórica serie de conciertos de Presley, que arrancó el 31 de julio de 1969 en el antiguo International Hotel, hoy día conocido como el Westgate Las Vegas Resort & Casino. Fue allí que “El Rey” inyectó una segunda vida a su carrera tras casi una década de fracasos, controversias con el uso problemático de drogas, conductas erráticas y un mal estado de voz.

Dicha puesta en escena, con una duración de apenas una hora y 15 minutos, llevó a Elvis a inmortalizarse como uno de los artistas más versátiles del entretenimiento, todo por su voz singular y mejorada, su excéntrica presencia, su fogosa personalidad en los escenarios, y sus icónicos arreglos musicales, alcanzando hasta 636 conciertos en un periodo de cinco años.

“Vamos a estar paseando por los todos los éxitos de rock & roll de Elvis Presley, desde 1955, que fue su año debut, hasta los arreglos musicales poderosos que empezó a hacer en Las Vegas, que es la parte más icónica de Elvis”, expresó González, quien llegó a Primera Hora luciendo el icónico copete que lució la estrella estadounidense, así como sus marcadas patillas anchas, una réplica de uno de los siete conocidos “jumpsuits” diseñados por el vestuarista Bill Delew, así como los pesados accesorios y la guitarra que lleva en tarima.

“Cuando tú le hablas a alguien de Elvis Presley, como un ‘staple’, la gente recuerda más el ‘suit’ blanco, las patillas grandes, y me parece que es una gran oportunidad para recordarle a la gente que el ‘rey del rock & roll’ sigue vivo y que la verdadera residencia fue la de Elvis Presley”, destacó.

González, quien se destaca como el único artista tributo de Elvis en Puerto Rico y el Caribe, expresó el honor que siente de deleitar una vez más a sus compatriotas luego de casi dos años de realizar su primer concierto “sold-out” en la Sala de Drama René Marqués, donde revivió la trayectoria de quien interpretó temas como “Jailhouse Rock”, “Can’t Help Falling In Love”, “Burning Love” y “Suspicious Mind”.

“¡Elvis es mi todo! Gracias a Elvis conozco la música, me convertí en compositor, músico y no sé cómo vaya a sonar eso, pero Elvis fue una leyenda“, expresó el también vocalista de la banda de rock alternativo Sonósfera.

El espectáculo producido por Shownet Group y Overall Events contará con nueve músicos que tendrán la misión de recrear la grandeza, la emoción y la nostalgia que transformaron a Elvis en un fenómeno cultural. Cabe destacar que la producción también exhortó a todos los asistentes a que se tiren la tela y lleguen vestidos como en la época de los 70.

Los boletos de “Viva the King Elvis Presley Tribute. A Vegas Experience” ya están disponibles a través de Ticket Center, Ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.