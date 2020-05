La ansiedad “irreconocible” que experimentó el cantante Ricky Martin al inicio de la cuarentena lo llevó a repensar un álbum de mucho sabor caribeño, por uno más introspectivo, que sincroniza sus emociones con su presente.

Titulado Pausa, en relación con la paralización global provocada por la pandemia de COVID-19, el repertorio de seis temas, disponible en formato digital, lo inclina más a la balada, a lo romántico, a lo chill, como lo describió el miércoles en videoconferencia desde su hogar en Los Ángeles, California.

No es un trabajo que nació completamente durante este tiempo de aislamiento físico. Llevaba más de medio año trabajando en él, inclusive, incluye los sencillos Cántalo (junto a Residente y Bad Bunny) y Tiburones, pero sí tuvo un giro hacia un sonido más “puro”.

“Cuando entramos en cuarentena, sentía un nivel de ansiedad con el cual no había lidiado en mi vida y yo me fui de mi casa a los 12 años a trabajar, he visto cosas, pero fueron dos semanas donde me paralicé”, dijo.

“Pensé lo peor, lo que fue nunca más será. Pero a los 15 días dije, ‘tengo que hacer algo con esto’, y llamé a Sting, fue la primera persona que llamé. Él estaba pasando por lo mismo que yo y me dice, ‘Honestamente no me veo entrando al estudio’, y le dije, ‘Estoy igual, pero tengo que salir de esto, y qué suerte que tengo la música’ ”, relató del proceso que antecedió a Simple, una letra que reflexiona sobre la sencillez de la vida.

Ha sido mágico. He llorado escuchando mi música y eso no me pasaba hace mucho tiempo" -Ricky Martin, cantante

Pausa, que tendrá su versión fiestera posiblemente en septiembre, incluye otras colaboraciones con Diego “El Cigala” (Quiéreme), Pedro Capó (Cae de una) y Carla Morrison (Recuerdo).

Pasado el tiempo de negación y aceptación de lo que se vive a nivel mundial, el artista de 48 años comenzó a disfrutar de su casa, procurando que tanto su esposo Jwan Yosef como sus cuatro hijos, Matteo, Valentino, Lucía y Renn, estuvieran en buen estado emocional.

“Me vieron haciendo el jardín, cortando la grama, he limpiado ventanas, toilets, no tengo ningún problema. En el caso de la cocina estoy querido porque está mami (Nereida Morales), así que por ese lado no tengo ningún problema; obviamente, siempre está Tata (la cuidadora de sus hijos) con nosotros, que es la diosa también de la casa”, compartió en el encuentro con los periódicos de amplia circulación en la Isla.

“No ha sido suficiente” el manejo de pruebas de COVID-19

Aun reconociendo que la pandemia es un evento “que nos ha cogido de sorpresa a todos”, el ganador de premios Latin Grammy y Grammy opinó que el manejo del Gobierno local en la distribución de pruebas “no ha sido suficiente”.

“Me duele que los ciudadanos de mi tierra no puedan tener acceso a una sencilla prueba y eso tiene que cambiar. Yo, como fundación, estoy trabajando en eso. Quiero traer las pruebas necesarias para empezar a darles esa calma, esa paz a los ciudadanos para que de verdad puedan decir ‘estoy bien, me puedo cuidar, vamos a hacerlo por el prójimo, por esos doctores que no duermen’; hay que hacer mucho y no ha sido suficiente, desafortunadamente”, puntualizó.

El intérprete, además, tildó de “ridiculez” la aprobación del nuevo Código Civil por parte de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.

“Es una falta de respeto al público, a todos los doctores, los pacientes, los familiares que están pasando por el luto de haber perdido a alguien. Aparte, todos esos líderes de mi comunidad (LGBTTIQ) lo único que piden es transparencia. A ellos les debo mi vida y la de mis hijos, porque son los que se levantan todos los días y van al Capitolio y luchan y protestan. No pueden quitar nuestros derechos; lo único que queremos es vivir en calma y el haber trabajado este Código en este momento es hasta maquiavélico”, afirmó.

Finalmente, Ricky Martin repudió la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Minnesota.

“No nos podemos acostumbrar y esto pasa todos los días, no es algo nuevo. Es que hoy (la actualidad) pudimos ver su último respiro, está documentado, y claro que tenemos que estar enojados y salir a la calle y protestar. ¡Basta ya de racismo! ¿Qué es esto? ¿No va a haber paz nunca?”.