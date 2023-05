Basta con ver sus nombres para saber que esta gura será un ¡bombazo! Las superestrellas latinas Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull, conocidos por sus increíbles fusiones y versatilidad de géneros musicales, anuncian que unirán fuerzas con una gira única por Norteamérica este otoño.

Por primera vez en la historia compartirán el escenario en “El Trilogy Tour” con tres sets únicos para cada artista.

“Volver a ir de gira, no solo con Enrique, pero también con Pitbull, es muy emocionante. Esta gira será una fiesta maravillosa de principio a fin, así que prepárense, será épico”, anticipó el astro puertorriqueño Ricky Martin, a los que Enrique Iglesias agregó que “el ‘Trilogy Tour’ será una experiencia increíble para todos nuestros fans. Va a ser una gira única”.

Anteriormente Ricky Martin y Enrique Iglesias se unieron en la gira “Live in Concert”, en el 2021. Ahora se les une Pitbull. “Es un gran honor estar de gira con Enrique y Ricky, dos grandes iconos de la música, que no solo me han abierto puertas a mí, pero a toda nuestra cultura”, expresó Pitbull en comunicado de prensa. “Estamos emocionados de llevar The Trilogy Tour a nuestros fans por todo el mundo y darles el mejor momento de sus vidas. ¡Dale!”.

Producida por Live Nation, la gira de 19 ciudades comienzará el 14 de octubre en el Capital One Arena de Washington, D.C., y hará escalas en Toronto, Boston, Nueva York, Chicago, Detroit, Miami, Dallas, Phoenix y Los Ángeles, antes de terminar en el Rogers Arena de Vancouver el 10 de diciembre.

Los fans pueden esperar una noche inolvidable de música, mientras que las megaestrellas brindan una mezcla electrizante de sus mayores éxitos de carrera con influencias de reggaeton, salsa pop, baile y música electrónica, respaldados por una producción de clase mundial y visuales de última generación.

Las entradas para esta serie de espectáculos tendrán una gran demanda, por lo tanto, Verified Fan será la mejor oportunidad para los fans conseguir los boletos. Los fans pueden registrarse desde ahora hasta el domingo, 4 de junio a las 11:59 pm ET para la preventa de Verified Fan. Los fans que sean seleccionados para recibir el código de acceso podrán participar en la preventa de Verified Fan a partir del miércoles, 7 de junio.

Se venderá una cantidad limitada de boletos durante la venta general a partir del viernes, 9 de junio a las 10 am en Ticketmaster.com hasta agotar reservas. La gira también ofrecerá una variedad de diferentes paquetes VIP y experiencias para que los fans lleven su experiencia de concierto al próximo nivel. Los paquetes varían, pero incluyen una invitación a la sala VIP antes del show, un póster exclusivo de la gira, un artículo de regalo especialmente diseñado y más. Para obtener más información, visite: www.vipnation.com.

Fechas del “Trologu Tour”:

Sábado, 14 de octubre – Washington, DC – Capital One Arena

Martes, 17 de octubre – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Viernes, 20 de octubre – Montreal, QC – Bell Centre

Sábado, 21 de octubre – Boston, MA – TD Garden

Jueves, 26 de octubre – New York, NY – Madison Square Garden

Sábado, 28 de octubre – Brooklyn, NY – Barclays Center

Miércoles, 1 de noviembre – Chicago, IL – United Center

Viernes, 3 de noviembre – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Jueves, 9 de noviembre – Orlando, FL – Amway Center

Viernes, 10 de noviembre – Miami, FL – Kaseya Center

Viernes, 17 de noviembre – Dallas, TX – American Airlines Center

Sábado, 18 de noviembre – Houston, TX – Toyota Center

Domingo, 19 de noviembre – San Antonio, TX – AT&T Center

Viernes, 24 de noviembre – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Sábado, 25 de noviembre – Phoenix, AZ – Footprint Center

Jueves, 30 de noviembre – Los Ángeles, CA – Crypto.com Arena

Miércoles, 6 de diciembre – San José, CA – Centro SAP

Viernes, 8 de diciembre – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Domingo, 10 de diciembre – Vancouver, BC – Rogers Arena