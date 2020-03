View this post on Instagram

NIÑOS y PAPÁS!!!! Nos vemos todas las noche a las 7pm por mi instagram LIVE!! 🌙🌲🐖🏞✨🐳🦧🌳🎄🐉🌈🌟🌎💫🌙🌖 Voy a estar contando cuentos de niños para antes de dormir, cantando y charlando con ustedes :) ya hicimos el primero y nos divertimos mucho!! Mañana los espero de nuevo 🤪🙏🏻🌙