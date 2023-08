Dedicar tiempo a sus proyectos como solista es un ejercicio que el exponente urbano RKM abraza con el mayor entusiasmo, no solo por la oportunidad de sorprender a su público con nuevas creaciones, sino porque le recuerda cómo el paso del tiempo le ha brindado madurez en la tarea de moldear su trayectoria.

“En esta evolución, yo me atrevo a decir que he agarrado seguridad. Me subestimaba bastante. Era muy limitado a la hora de hacer composiciones porque me tocaba una sola parte”, reflexionó el también integrante del icónico dúo RKM y Ken-Y, quien en 2013 comenzó a labrar una carrera en solitario tras la decisión de su colega de separarse. “Yo lo veo como una oportunidad, el momento en que tuve la necesidad de tener que desarrollarme para salirme de mi zona de confort y hacer lo que estoy haciendo ahora. Es lo que me está dando el resultado, que la gente pueda ver cómo me he desarrollado vocalmente, a la hora de componer un tema. Yo creo que eso es el cambio que ha habido en mí”, observó con orgullo sobre su faceta como solista, la que similar a la de su compañero musical, combina con compromisos como dúo que todavía se anotan en agenda.

“Hice mis temas y varias cositas. Visité varios lugares, gracias a Dios, Chile, Perú, Argentina”, rememoró el rapero sobre esos primeros años en los que lanzó sencillos como Mujer peligrosa y El malo.

Siguiendo la línea del romance, en su lanzamiento reciente con el tema No te creo, la frustración de encarar el final de una relación y de ver a la otra persona lucir indiferente en el amargo proceso, son emociones que toman protagonismo. El sencillo plantea una vorágine de emociones en la que la esperanza de una reconciliación no tiene cabida. Al profundizar sobre esta realidad, el intérprete revela cuánto se compromete en el ejercicio de escribir historias que provoquen una identificación en quien escucha. De paso, reflexiona sobre lo duro de atravesar por una experiencia similar.

“Como compositor tenemos la habilidad de crear y entonces creo que son historias que le suceden a todo tipo de personas, cuando hay una ruptura y esa persona te dice ‘yo necesito un tiempo para sanar, por ahora no estoy para relaciones’, y de momento, esa persona se encuentra tomando, pasándola rico mientras él está sufriendo por ella, entonces es como que esa persona le dio una excusa barata para no estar con él”.

La aceptación la ve como la salida más sabia para sanar. “El amor no se mendiga y uno tiene que también tener su poquito de orgullo en esta área”, expuso pensativo José Nieves. “Uno puede luchar por un amor, pero hay que aceptar cuando es sí y cuando es no. Uno no puede obligar a una persona a estar con uno”, prosiguió sobre el tema que presenta fusiones del género regional mexicano, y mencionó el valor de explorar diversos ritmos.

“Soy consumidor de todo tipo de música. A lo largo de la carrera que yo he tenido junto a Kenny han visto que hemos hecho un sinnúmero de fusiones, y por eso me atrevo a experimentar en un ritmo como es el regional”, destacó, y reveló que previo a No te creo, grabó con la cantante puertorriqueña Olga Tañón un sencillo que navega en ritmos parecidos, y que vislumbra lanzar más adelante.

“No te creo es un estilo de lo que está ocurriendo ahora con esta juventud, que está haciendo estos estilos de corrido. Obviamente, la gente está acostumbrada a que el corrido sea con una letra un poco más explícita, más fuerte. Yo quise traer mi esencia a este ritmo que se está desarrollando fuertemente, pero con una letra que la gente pueda disfrutar y dedicar”.

El video musical se filmó en Quebradillas, Puerto Rico, y tiene escenas en una taberna, así como vistas panorámicas con el propósito de evocar zonas áridas como las del Viejo Oeste. “Quise darle ese toque más country, más vaquero, más de los tiempos de antes”, mencionó sobre el visual que cuenta con la modelo y locutora Michelle López. “Agradecido con ella, de su participación”, resaltó. “Es un video que se hizo con mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y se ve en el resultado”.

No te creo es un anticipo de su álbum Diferente, que contempla lanzar el año próximo. “Es parte de la nueva propuesta musical que estoy trayendo. El público, los fans están acostumbrados a escuchar a un RKM haciendo lo que es una parte de rap. Estoy queriendo traer algo diferente. Por eso es que en el disco tengo merengue-mambo, tengo ranchera, tengo dembow dominicano, tengo un estilo de blues, estilo de R&B”, detalló emocionado quien además celebra ser portavoz de una marca de tequila. “Me estoy enfocado en hacer un estilo de música que no pasa de moda, que lo escuches hoy, lo escuchas en cinco años y se sigue escuchando actualizado”.

Ritmo urbano para rato

Al analizar el auge del género regional mexicano, en el que baladistas y reguetoneros han ido incursionando con sus fusiones, RKM plantea que eso no implica que el ritmo urbano esté decayendo.

“Estos artistas que están haciendo este tipo de música también están haciendo colaboraciones para urbanos”, expuso. “Lo grande de la música es que ningún género aplasta a otro género si se ponen a trabajar en colaboración. Ha pasado con estos artistas grandes, como Shakira, Ricky Martin, entre otros, que se dieron cuenta de que este género (urbano) se puede fusionar con lo que ellos hacían, y ahí está el resultado del éxito”, sostuvo, y abundó sobre el subgénero del corrido.

“Puedo entender que es por la generación que está escuchando esa música, el alcance que hay con las plataformas digitales. Por ejemplo, antes la música estaba un poco limitada. Había un sinnúmero de artistas, unas compañías que eran los que dictaban qué disco para la radio, qué disco iba a ser promocionado. Ahora con las plataformas digitales, yo puedo experimentar con cualquier el ritmo, lo lanzo en una plataforma digital, y se puede ir viral. No tengo que esperar a que alguien me le haga una promoción”.