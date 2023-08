En su apuesta por explorar diversos rumbos musicales, el artista puertorriqueño RKM estrena el sencillo “No Te Creo”, con el que se adentra en fusiones urbanas con el regional mexicano.

“No Te Creo” es un tema de desamor que narra la decepción de descubrir la falsedad de quien se ama. “No sé si es rutina, que la tienes preparada, quizás es que te gusta mentir o quizás no te importa nada, pero te descubrí, ya sé cuál es esa jugada, ya sé que te gusta fingir y que no estás enamorada”, lamenta RKM en su desahogo a través de la canción.

El video musical, a cargo de Madmono Films y dirigido por Juancarlos J. Rosario Rivera, se grabó en Quebradillas, Puerto Rico y presenta deslumbrantes escenas naturales. La trama, ambientada en el periodo histórico de Estados Unidos del Viejo Oeste, sobresale por la impresionante fotografía y la recreación de esta época. RKM proyecta la frustración de un corazón roto, en una cantina, mientras se divide entre tragos, partidas de cartas y la realidad de ver a quien ama lucir radiante y feliz, a pesar del adiós. La modelo y locutora Michelle López protagoniza junto al cantante el clip visual. Las tomas se realizaron en la emblemática Cantina Custer del Vaquero del Oeste, en el referido pueblo.

El sencillo y el video musical están disponibles en las plataformas digitales de música.

“No Te Creo” se añade a la faceta de solista de una de las voces del icónico dúo RKM y Ken-Y. El tema es un anticipo de nuevos lanzamientos que trabaja en su compromiso de sorprender a su público con nuevos sonidos sin perder su esencia musical.

Como artista, ha tenido un año exitoso marcado por presentaciones a dúo como RKM y Ken-Y ante miles de personas, incluyendo su concierto “Luv City” en el prestigioso Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, shows en decenas de ciudades de Estados Unidos y su espectáculo durante el “Reggaeton Lima Festival” en Perú.