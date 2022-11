Celebrar con su público el amor, el respaldo y la complicidad por vivir el anhelo de recibir con éxito aplausos en tarima, motivaron al dúo urbano compuesto por RKM y Ken-Y a separar una fecha en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para convertir el encuentro en una fiesta.

El día acordado para el repaso de su trayectoria de más de una década es el 1ro de abril de 2023. Además de evocar el romance e interpretar los éxitos que los han convertido en uno de los duetos veteranos en la música urbana, la intención de los artistas es festejar una carrera musical sólida que los ha llevado a contar con reconocimientos que incluyen Premios Billboard de la Música Latina, y nominaciones al Grammy.

“Mantenerse es la otra cara de este trabajo, y después de 15 años seguimos aquí”, sostuvo complacido Ken-Y en entrevista telefónica desde Baltimore (Maryland), uno de los destinos visitados como parte de su gira en Estados Unidos, que ha abarcado ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Houston, entre otras.

En sus inicios, la incertidumbre de si lograrían contar con el favor del público no duró mucho, porque la aceptación no demoró en reflejarse.

“Desde que comenzamos a hacer música, que empezamos nuestros primeros pasos en las discotecas a darnos a conocer, se abrieron puertas. Quizás no sufrimos tanto como otros artistas que reconozco que han pasado un poquito más de trabajo, no por falta de talento, sino porque no tuvieron la oportunidad que nosotros tuvimos al principio”, añadió el cantante.

“Se abrieron muchas oportunidades y estamos agradecidos de cada una de ellas, pero sí se pasa trabajo. Realmente, nosotros tuvimos la bendición de que nosotros llegamos a la gente muy rápido, al público, y eso nos ayudó muchísimo. El nombre se empezó a regar muy rápido en Puerto Rico. La música se empezó a consumir con rapidez”.

La apuesta por el romance en momentos en que muchos de los temas del género se dedicaban a los temas de la calle y al maleanteo, resultó acertada para las voces de éxitos como Down, Te regalo amores e Igual que ayer.

“Son canciones en que hablas lo que está pasando, la realidad de la vida, del desamor, la emoción del enamoramiento, todo eso. Todos pasamos por ese proceso. Creo que siempre va a estar presente, tocar esos sentimientos con los que la gente se puede identificar”.

El show pautado para el año próximo será en formato 360, tecnología que presentaron en su concierto de 2009. La venta de boletos comienza mañana, miércoles.

“Fuimos de los primeros grupos en el género urbano el participar en el ‘Choliseo’. Nuestro primer coliseo fue en agosto 18 del 2006″, especificó Kenny Rubén Vázquez Félix. “Fue sold out, a los seis meses de haber lanzado la primera producción (discográfica), Masterpiece. Son experiencias maravillosas que estamos anhelando revivir”. La presencia más reciente del dúo en el recinto fue en octubre, como invitado del intérprete urbano Jay Wheeler durante su serie de conciertos Emociones.

“Estamos viviendo una etapa bien bonita a nivel profesional, donde tomamos la carrera con más calma, con más madurez, contentos, trabajando para que la gente pueda seguir disfrutando”. RKM, por su parte, analiza que la química que prevalece entre ambos ha sido determinante en poder hacer proyectos como dúo y también en solitario.

“Somos como dos hermanos. Somos compatibles, y a la misma vez, no somos compatibles”, afirmó José Nieves, su nombre real. “Soy el que hace el rap y somos diferentes, pero siempre se llega a un nivel donde a la hora de componer los dos tenemos la misma vibra de lo que queremos proyectar en cada canción como creadores de música que somos”, analizó el reguetonero, quien se unió en matrimonio con Lisbert Cruz Hernández en 2009.

“Llevo 16 años con ella, 13 años de casados ya”, compartió, y relató lo que entiende ha sido fundamental para el enlace. “Hablarnos claro, comprensión, sobre todo que comprenda cuál es mi trabajo. Ella me conoció en esto. Y creo que no exponerse tanto. En mis redes sociales no expongo mi vida personal. Creo que es una navaja de doble filo y muchas personas no conocen quién es ella. Creo que ese es el secreto, mantener la vida privada es una cosa y la vida artística es otra, y al día de hoy me ha dado resultado”.

Recién casado

Ken-Y contrajo matrimonio con Yessenia Reyes el viernes por el rito evangélico en Las Piedras. La pareja, que espera un varón, se comprometió en agosto de este año.

“Conozco a mi pareja desde el 2008. Somos amigos. No fue hasta ahora que nos juntamos. Mantenemos el mismo cariño de amistad, pero ahora se transformó”, dijo sobre el romance que comenzó el año pasado. Se trata del primer enlace nupcial de ambos.

“Lo más importante es que haya amor. Todo lo demás está debajo de esa sombrilla. El amor no es solamente sentirse con mariposas en el estómago o estar enchulado, como dicen. El amor tiene otras cosas, los momentos difíciles, la comprensión, la tolerancia, entender que somos diferentes, que nos queremos y que todos somos personas distintas, y lograr llegar a un término medio dentro de nuestro carácter, y seguir hacia adelante”, sostuvo, y compartió varias cualidades que lo conquistaron de su ahora esposa.

“Siento que mi amor es recíproco. Es imperfecto, como todas las relaciones, como todo en la vida, pero nos entendemos muy bien. Ella es muy alegre, simpática bien sociable, una mujer que no es tímida, que le gusta conversar, me hace reír. Estoy feliz”, confesó ilusionado. “Quiere mucho a mis hijos. La familia mía la quiere muchísimo igual. Mis suegros me adoran, me quieren muchísimo”, prosiguió el padre de Kimberly, Kenia, Kenny, y Kelia.

La boda fue el pasado viernes. ( Suministrada )

Ken-Y contrajo matrimonio con Yessenia Reyes. ( Suministrada )

“Estoy en una etapa a nivel personal bonita, relajado, llenando todas estas áreas de mi vida”. Boletos a la venta a partir de mañana través de Ticketera.