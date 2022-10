El artista urbano puertorriqueño Robi asegura que el éxito mundial que ostenta la nueva generación de cantantes a la que pertenece, es porque está “más preparada” que las anteriores y anda “sin miedo a cambiar la música”.

Roberto Báez Moraza, nombre de pila de este joven artista de 21 años, forma parte de la nueva camada de intérpretes urbanos que han logrado obtener el respaldo de millones de personas en las plataformas musicales luego de ser descubiertos en las redes sociales al descargar videos ‘rapeando’.

“Yo creo que hay mucho compañerismo en la nueva generación, mucho talento, mucha esquina (estilo) diferente. Todos llegamos a un punto medio en el que hay que sonar igual, pero no igual en estilo, sino a lo que está ‘pegao’ (de moda). A mí me gusta hacer rock, pop, y eso es lo que me define”, afirma Robi.

“Es una generación sin miedo a cambiar la música, y creo que eso es bien importante. Puedo apostar, a que esta nueva generación es la más preparada que está por las herramientas. Gracias a los grandes que nos abrieron el camino, pero tenemos más herramientas, más ideas y más cosas que nos nutren para romper (tener éxito)”, resaltó.

De la Academia al estrellato

Formado en academias musicales en Puerto Rico y Tampa (Florida, EE.UU.), Robi se dio a conocer tras publicar un verso de una canción inédita para sus seguidores en Tik Tok, sin tener idea de que su vida cambiaría en 24 horas.

El verso se volvió viral, llamando la atención de su colega y compatriota Alejo, quien lo incluyó en su EP (disco corto de canciones) “32 de diciembre” (2021) en el tema “Mi bb Remix”, y luego en el sencillo “Pantysito” junto al colombiano Feid.

“Pantysito” ha generado más de 220 millones de reproducciones y vistas combinadas, lideró las listas digitales en Colombia y España, marcó tendencia en 17 países y entró al Top 50 de la lista global de Spotify.

Además de estos exitosos dos temas, otras canciones que Robi ha tenido éxito son “3 Deseos Remix” junto a Dalex, Eix y Alejo, “Garabatos” con Jay Wheeler, y “Sigo feliz” junto al grupo colombiano Piso 21.

No tiene prisa por tener éxito propio

“Todo llega a su tiempo. Yo nunca pensé pegar un tema este año, ni con Alejo o Feid. Cuando mi carrera estaba en un punto sin saber lo que estaba pasando con mi música, porque muchas veces la incertidumbre te mata y no está pasando nada, en ese momento pasó todo de ‘Pantysito’. Lo mejor es disfrutarse el momento”, dijo Robi.

“No tengo prisa con pegarme (tener éxito propio) ni ser reconocido, porque sé que eso va a pasar. Yo estoy trabajando y haciendo buena música”, añadió el joven artista quien incluye en sus coros la expresión “Robi, el que no falla como Kobe”, en honor al legendario basquetbolista.

Robi, a su vez, agregó un dato importante en su carrera, cuando este año fue invitado a la Casa Blanca para el trigésimo quinto aniversario de los Premios Herencia Hispana, donde le rindió homenaje a Daddy Yankee, al interpretar una versión especial del tema clásico “Tu Príncipe”.

Resalta a sus grandes influencias

Y aunque ya Robi ha logrado éxito con diversos temas y artistas de renombre, así como contar con más de 5 millones de seguidores en Spotify, este dijo que aun no lanzará su primer disco, aunque mencionó a algunos artistas que le han influenciado en su carrera y que quisiera que estén en ese álbum.

Entre esos reconocidos intérpretes están Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Luis Fonsi y Kany García.

Por ello, el joven artista indicó que su propósito es “sacar la música que a mí me gusta, que me enamora”, y que incluya además las colaboraciones con Rauw Alejandro, de quien dijo “es una inspiración” y de Bad Bunny, cuya oportunidad de grabar sería “un cliché”, según describió.

“La clave del éxito es la seguridad. Yo digo que soy el mejor. En mi mente tengo que decir que soy el mejor. Me exijo en ser el mejor. No digo de que soy el mejor de la nueva (generación), sino para mí. Siempre he estado seguro de lo que soy como artista”, indicó. EFE