Sir Rod Stewart, el legendario cantautor que ha sido dos veces exaltado al Salón de la Fama del Rock & Roll, regresará a la isla para presentar su concierto el viernes, 10 de febrero de 2023, a las 8:30 pm, en el Coliseo de Puerto Rico. El espectáculo promete ser una noche sin precedentes de éxitos icónicos de uno de los artistas con récords de mayores ventas de todos los tiempos.

Los boletos estarán a la venta a partir de este viernes, 11 de noviembre desde las 10:00 am, a través de Ticketera.com. Los socios del fan club de Rod Stewart podrán tener acceso a una preventa el jueves, 10 de noviembre desde las 10:00 a.m. en el enlace https://tickets.onelivemedia.com/events/20282.

Sir Rod Stewart ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo durante una carrera estelar que incluye diez álbumes #1 y 26 sencillos Top 10 en el Reino Unido; además de 17 álbumes Top 10 y 16 sencillos Top 10 en los Estados Unidos.

Como cantautor, su extenso catálogo de éxitos incluye “Gasoline Alley”, “Every Picture Tells a Story”, “Tonight’s the Night”, “You’re In My Heart”, “Mandolin Wind”, “You Wear It Well”, “The Killing of Georgie”, “Da Ya Think I’m Sexy?”, “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs”, “Infatuation”, “Maggie May”, entre otros.

Stewart ha ganado innumerables premios, de los más importantes de la industria musical, entre ellos; dos inducciones al Salón de la Fama del Rock and Roll, el Premio Fundadores de ASCAP como compositor, el autor con más ventas del New York Times, el Grammy™ Living Legend, y en el 2016 se convirtió oficialmente en “Sir Rod Stewart” después de ser nombrado caballero en el Palacio de Buckingham por sus aportaciones a la música y altruismo.