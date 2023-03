Santiago de Chile- El cantautor y compositor Romeo Santos vislumbra en el 2024 completar una inquietud que hace muchos años desea realizar y ante la vorágine de trabajo no ha podido desarrollarla.

El “Rey de la bachata” se tomará un descanso de los escenarios para dedicarse a producir un nuevo talento que al igual que él anhele la exportación de la bachata a nivel mundial. El bachatero dominicano reveló su próximo paso en un encuentro informal que tuvo con medios puertorriqueños y chilenos como parte de su gira internacional “Fórmula Vol. 3″ con la que rompe récord de funciones en el MoviStar Arena en Santiago, al ser el único artista con nueve presentaciones en el recinto chileno. El artista culminará el 30 de marzo sus conciertos en suelo chileno.

PUBLICIDAD

Al encuentro, que se dio en un lujoso hotel de la vibrante capital de Chile, Romeo asistió en su día libre con una aptitud muy relajada y de total apertura. De hecho, el que conversó con los medios fue Anthony Santos, nombre de pila del cantante, ante la honestidad que mostró en todo momento. La voz de “Propuesta indecente” confesó que gracias a tener el día libre pudo hasta correr por uno de los parques de Santiago, hizo ejercicio y ahora se disponía a pasar el día relajado, para mañana, martes, regresar al escenario de MoviStart Arena.

Esa vida de estar en los escenarios en giras de hasta tres años, sumado a componer y darle rienda a su creatividad es lo que ha dirigido al exponente de bachata, - más escuchado en la historia de Chile-, por los últimos 20 años. Es por ello que el artista entiende que hacer una pausa resulta prudente y necesaria en su carrera. El bachatero aclaró que su deseo de desarrollar a otro talento no es el significado de su retiro, sino que es la oportunidad de expandir el género de República Dominicana para que aspire a ser global tal y como lo es el género urbano.

Romeo reconoció que el género urbano hoy domina globalmente la industria de la música porque tienen que “existir más cinco Prince Royce, más cinco Romeo Santos y más cinco Juan Luis Guerra para que se logre esa difusión”, señaló el artista que comenzó a cantar a los 12 años.

PUBLICIDAD

Su acercamiento al género urbano se dio a principios de la década de 2000 cuando escuchó por primera vez el disco “El Abayarde” de Tego Calderón. No tenía idea de lo que era el reguetón enamoró del disco y vino a Puerto Rico para conocer a Tego. En su visita contó que acompañó a “El abayarde” a varios “parties de marquesinas” hasta que se atrevió a decirle que si podían grabar un tema. En medio de risas y con absoluta sinceridad reconoció que aunque Tego accedió a grabar la canción, el tema fue no fue un buen acierto, ya que musicalmente no “era ni bachata ni del género urbano”. Igual vive agradecido de la oportunidad que Tego le dio, ya que se considera un admirador empedernido del artista.

La voz de “Solo conmigo” compartió que la mayoría de las colaboraciones que hace le llegan por peticiones de otros artistas, pero la de Bad Bunny fue solicitada por él. Narró que él sabía por expresiones de Benito Martínez Ocasio que el trapero puertorriqueño era fanático del Aventura por lo que se atrevió a llamar a Noah Assad para comentarle que quería hacer algo con Bad Bunny. La respuesta del “Conejo malo” fue un sí y de ahí nació el tema “Volví”, colaboración de Aventura y Bad Bunny. Contó que grabó el video en Puerto Rico y que para su sorpresa “Benito trabaja igual que yo que hacemos las cosas sin que se filtren y la verdad es que me sorprendió porque el video se hizo con un grupo de como 50 personas y yo dije aquí se va a filtrar y no fue así”.

PUBLICIDAD

Desde que se adentró al género urbano, es tratado como una más y eso le ha permitido grabar con exponentes como Tego Calderón, Don Omar, Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny, entre otros.

De su colaboración con Rosalía, titulada “El Pañuelo” descubrió que es una artista tan meticulosa como él y destacó que la ve con la fama y el éxito que ha logrado Beyoncé

Siempre hermético

En sus más de 25 años de carrera, Romeo ha logrado lo que pocos artistas consiguen y es mantener muy privada su vida familiar e intimidad. El bachatero es padre de cuatro hijos, por quienes se desvive y según explicó son la razón principal para que estos no aparezcan el ojo público. Se describe como un hombre hermético en ese sentido y aclaró que no le molesta que le hagan preguntas sobre su familia porque él las sabe “esquivar”, ya que el día que abra esa puerta expondría demasiado su entorno familiar que nada tiene que ver con su vida de artista. Dijo que respeta a las figuras públicas que exponen su intimidad en las redes sociales porque “así ellos lo quieren”.

Una tercera función...

De sus conciertos en Puerto Rico el 20 y 21 de mayo en el estadio Hiram Bithorn adelantó que se contempla la posibilidad de una tercera función que podría ser en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Mencionó que el público “puertorriqueño y dominicano es muy exigente por lo que siempre la rompo”.

No soltó nombres de posibles invitados a sus conciertos, pero su risa delató que alguno de tantso colegas estarán en sus funciones.