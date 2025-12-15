Romeo Santos y Prince Royce anunciaron su gira “Better Late Than Ever” (“Mejor tarde que nunca”), que corresponde al álbum homónimo de ambos.

Los artistas iniciarán su recorrido de conciertos en el 2026, luego de lanzar su disco en colaboración el pasado 28 de noviembre.

Con un reel protagonizado por el actor dominicano Manny Pérez y el comediante Splou, los íconos de la bachata confirman que “lo mejor… aún está por llegar”.

“Dime a cuál ciudad o país quieres que llevemos La Gira Mejor Tarde Que Nunca”, dice la publicación compartida en ambas cuentas de Instagram.

A inicios de la carrera de Prince Royce en el año 2010, las comparaciones con Romeo Santos abundaban por la similitud del tipo de música que ambos hacen: bachata pop romántica.

Los fanáticos estaban convencidos de que los cantantes mantenían una rivalidad, recordando que los pioneros de este estilo jovial en el género tropical son los integrantes de la agrupación Aventura, liderado por Santos.

Sin embargo, los artistas se encontraban forjando una amistad mientras hacían caso omiso a los comentarios que atentaban contra su relación, de la cual nació su primera colaboración. No una canción, sino una producción completa.