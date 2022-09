La artista urbana española Rosalía, impuso su distintiva energía desde que apareció sobre el escenario la noche del viernes en lo que fue su presentación en concierto (a casa llena) en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, como parte de su primera gira mundial “Motomami”.

El potente sonido de motora anticipó su llegada al escenario, donde se mostró divertida, dulce y sensual ante un público que dejó sentir lo deseoso que estaba de verla, siendo esta la primera vez que la cantante catalana se presentaba de manera formal en tierra boricua.

Al filo de las 10:00 de la noche, Rosalía salió con sus "motopapis" y sus cascos iluminados para dar paso al primer tema de la noche "Saoko", que fue enérgicamente coreado por el público.

Al filo de las 10:00 de la noche, Rosalía salió con sus “motopapis” y sus cascos iluminados para dar paso al primer tema de la noche “Saoko”, que fue enérgicamente coreado por el público, que daba gritos cuando gritaba “Puerto Rico” mientras meneaba sus nalgas. Este contrastó con la suavidad del tema “Candy”, pero que volvió a subir de intensidad con “Bizcochito” y “La Fama”, una colaboración de la cantante que llegó a grabar con The Weeknd, y cuya base musical es bachata.

“Quiero que sepais que estoy muy contenta porque es la primera vez en mi vida que actúo en Puerto Rico. No es poca cosa, no es poca cosa”, fueron las primeras expresiones de la cantante española, que luego narró cómo fue su primer encuentro con el reggaetón cuando era una adolescente.

“Hace mucho tiempo, cuando tenía 13 años estaba con mis primas y escuchábamos reggaetón en todas las fiestas. Recuerdo la primera vez que escuché un tema que nunca olvidaré, que se llama “Baila morena”. Con los años he descubierto el reggaetón, que tanto me gusta. Me siento enormemente agradecida de estar aquí y poder cantarles”, mencionó.

Por si pareciera poco lo dicho para enardecer a su fanaticada, llegó el momento de expresar, luego de una pausa: “Además de que el amor de mi vida es de aquí. Por eso además sepan lo especial que es presentarme aquí”, expresó llena de emoción al referirse al cantante urbano puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien mantiene una relación sentimental.

Con guitarra en mano interpretó “Dolerme”, para luego continuar con “De aquí no sales/Bulerías” y “Motomami”, en las que se integraba como parte de la coreografía.

Desde elogiar los “outfits” de sus fans, interactuar con el público, cantarle cumpleaños a una persona, leer un rótulo con mensaje para ella, hasta llegar a una parte emotiva en la que dedicaba el tema “G3 N15″ a un familiar suyo, marcó una noche llena de complicidad con sus fanáticos. Del mismo modo, cambiaba fácilmente delambiente para inyectar dinamismo con el tema “Linda”.

La artista, que en 2018 llegó a revolucionar el panorama musical con su reinterpretación del flamenco en el disco “El mal querer” con sonidos pop y electrónica, plasmó en escena la transformación que llegó con “Motomami”, un álbum en el que más bien se centran los sonidos urbanos, incluyendo la bachata, el bolero y el reggaetón.

Rosalía interpretó una treintena de temas en las casi dos horas de concierto, sobre un sencillo escenario con tres pantallas, fondo blanco, junto a ocho bailarines, sin ningún músico en escena y sin artistas sorpresas invitados.

Fueron precisamente de esta producción la mayoría de una treintena de temas que interpretó en las casi dos horas de concierto, sobre un sencillo escenario con tres pantallas, fondo blanco, junto a ocho bailarines, sin ningún músico en escena y sin artistas sorpresas invitados.

Otro momento especial en el que conectó con el público fue al interpretar el tema “La noche de anoche”, que grabó con el exponente urbano puertorriqueño Bad Bunny. A pesar de que el cantante de “Tití me preguntó” no estuvo presente, la cantante aprovechó para bajar y confundirse con sus fanáticos, quienes le hacían coro y les daban muestras de cariño.

Despojada de maquillaje y extensiones

Como si se tratara de marcar otra etapa en la velada, mientras cantaba “Diablo” y la iluminación roja se comenzaba a apropiar del escenario, Rosalía se sentó sola sobre el escenario para con una toalla comenzar a quitarse el maquillaje, así como algunas extensiones de su cabello, que optó por lanzar al público.

“Mejor así, despeiná, sin maquillaje, sin sombras ni nada”, indicó a la vez que se sentaba frente a un piano de cola para cantar el tema “Hentai”, con el que demostró su poderío vocal, y que fue fuertemente aplaudido por una audiencia que permanecía cautiva.

“Pienso en tu mirá”, “De plata” y “covers” como “Perdóname”, de La Factoría, y “Blinding Lights”, de The Weeknd, formaron parte del amplio repertorio.

En lo que fue otro encuentro con los fans, se dio con el tema “Abcdefg”, donde puso al público a responder el abecedario, en el que destacó la “P” de perreo.

Esto sirvió de antesala para otros de los grandes momentos de la velada, en el que se activaron los presentes bailando con un “medley” de reggaetón que incluyó “La Combi Versace”, “Relación”, “Acelera”, “TKN”, “Papi Chulo”, “Gasolina”, “Yo x ti, tú x mí”, para culminar con el tan aclamado “Despechá”.

La ganadora de ocho premios Grammy y de un Grammy Latino, quien no tuvo cambio de vestuario, pero cuya puesta en escena se mantuvo imponente, presentó el nuevo tema “Aislamiento”, que incluyó en su recién álbum estrenado ayer al que tituló “Motomami+”, una versión actualizada de su disco “Motomami” y que cuenta con 8 canciones en total.

Temas como “Chiri”, “Como un G”, “Malamente”, “Delirio de grandeza”, “LaX” y “Con altura”, precedieron al esperado “Chicken Teriyaki”.

Con palabras de agradecimiento y cariño entonó “Sakura” y “CUUUUuuuuuuute” para finalizar la noche del concierto que forma parte este año de su gira mundial en 15 países, entre ellos España, México, Brazil, Chile, Estados Unidos, Canadá, Italia, Inglaterra, República Dominicana, Colombia y Francia, donde termina en diciembre.