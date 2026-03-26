Rosalía canceló su concierto en el Unipol Forum de Milán debido a una intoxicación alimentaria, apenas minutos después de comenzar su actuación dentro de la gira “Lux Tour”.

La cantante española Rosalía tuvo que suspender su presentación en Milán por problemas de salud. La artista explicó a los asistentes que sufrió una intoxicación alimentaria grave y que, a pesar de intentar continuar con el recital, no pudo seguir.

ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.



“I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026

“Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal”, indicó Rosalía, según se observa en videos compartidos por fans en redes sociales.

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Detalles del incidente durante el concierto

La cantante relató que pasó parte del tiempo vomitando en el camerino y que su intención era ofrecer “el mejor espectáculo posible”, aunque se encontraba “en el suelo”.

Durante la interpretación de su tema “De Madrugá”, Rosalía se dirigió a su público y expresó: “Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones”.

Cronograma de la gira y próximos conciertos

La presentación de Milán correspondía a la quinta parada de la gira “Lux Tour”, que comenzó el 16 de marzo en Lyon. Hasta ese momento, la artista había ofrecido dos conciertos en París y uno en Zúrich.

La siguiente presentación está programada para el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, aunque su realización dependerá de la recuperación de Rosalía. Hasta el momento, la cantante no ha emitido declaraciones a través de sus canales oficiales.