Contar con tres décadas de trayectoria artística representa uno de los mayores premios para la intérprete española Rosario Flores.

La ilusión por cantar, actuar e impresionar en grande la comparten muchos, pero no siempre se logra brillar en una meta llena de retos y altibajos.

“Para mí la música es mi vida, es mi forma de vivir, y no sabría hacerlo de otra forma”, sostuvo en entrevista telefónica desde España la galardonada vocalista, quien se presentará en Puerto Rico el próximo 14 de noviembre en el Coca Cola Music Hall, en San Juan.

“Realmente estoy muy satisfecha con mi carrera, con mi trayectoria, y sobre todo el cariño de la gente, que para mí es lo más importante. Sentirme querida y admirada por la gente es el mejor regalo que me ha dado la vida, poder ser artista, que se me haya dado mi sueño”.

La cantautora compartió la emoción ante la oportunidad de volver a presentar un espectáculo en Puerto Rico, tras cinco años de ausencia.

“Recuerdo la última vez que estuve allí, porque fue un conciertazo que hice”, afirmó con nostalgia. “Puerto Rico siempre me recibe con los brazos abiertos”.

Para su nuevo show, además de éxitos como Aquí solita, No dudaría y Sabor sabor, incluirá temas de su álbum reciente, Te lo digo todo y no te digo na, que lanzó en abril de este año bajo el nombre del tema que estrenó en diciembre del año pasado. La producción discográfica, que trabajó durante la pandemia por el COVID-19, incluye rumbas, baladas, blues, pop, reggae y flamenco, además de colaboraciones con Vanessa Martín, Jorge Drexler y Juan Magán.

“Es un show diferente. Llevo una banda conmigo maravillosa, donde todos interpretan conmigo y están dentro del show”, adelantó. “Hay canciones muy bonitas que hay en el disco nuevo y las presentaré allí, y cantaré todas mis canciones que la gente quiere escuchar, que de alguna manera le han llegado al corazón”, añadió la artista, y compartió cómo suele prepararse antes de subir al escenario.

“Estar muy calladita. Calentar mucho la voz. Concentrada, guardando toda la energía porque tú sabes que soy una artista que me gusta el en vivo y ahí sí que lo doy todo, me doy entera. Los días antes del show, mucho descanso, dormir mucho, y sobre todo, estar calladita para tener buena voz”.

Si bien estar en la industria musical puede conllevar largas jornadas de trabajo y una dinámica en la que puede resultar difícil mantener una vida privada, Rosario Flores no lo resiente.

“He sido una artista muy libre y sigo siéndolo. Me crié con una madre (Lola Flores) que fue una trabajadora enorme y una artista maravillosa y pudo hacer su vida, y me enseñó perfectamente cómo hacerlo”, expuso. “Tengo mi marido, puedo tener mi familia, mis hijos, mi carrera. ¿Qué más puedo pedir? La verdad que le pido a la Virgencita ‘déjame como estoy’, porque ella me ha dado tanto. Tener treinta años en la música para mí es todo un logro. Mi ilusión es cantar en directo y ver la cara de la gente y que la gente disfrute con mi música. Cantar es lo que más me llena y me importa”.

Complacida con documental sobre su madre

La intérprete se mostró satisfecha con el documental Lola, dedicado a rendir tributo a “La Faraona”.

“Me encanta. Me parece que le va a encantar a todos”, expresó con ilusión sobre el proyecto de Movistar+ que estrenó el 28 de octubre. “Van a tener la oportunidad de conocerla a ella un poco más. Mi madre era genial, espectacular, y el documental está bueno, maravilloso. Son cuatro capítulos, desde que empezó hasta que se fue. Pasa por toda su vida y sus anécdotas, lo graciosa que era, lo sensible que era. Vais a reír, a llorar. Lo recomiendo, de verdad, porque además es una bomba de energía, porque mi madre era energía pura”, resaltó sobre la legendaria artista, quien falleció en 1995, a sus 72 años.

De paso, la también hija de Antonio González “El Pescaílla” habló sobre la conexión que la sigue uniendo a la también actriz.

“Le pido muchísimas cosas a mis tres ángeles que tengo arriba en el Cielo, que son mi padre, mi madre y mi hermano (Antonio). Realmente los tengo muy presentes. Soy una parte de ella aquí en esta tierra, y desde luego, si tengo arte para cantar y bailar es por los padres que me tocaron. A mi hermano lo siento como un ángel a lado mío que siempre que me cuida y siempre le estoy pidiendo protección para mí y para los míos. Estoy muy en contacto con ellos en mi mente y en mi corazón. Siempre están conmigo”.

La también hermana de Lolita Flores manifestó el orgullo de que el talento artístico siga manifestándose en la familia, como es el caso de su sobrina, la actriz Alba Flores, quien hizo el papel de “Nairobi” en la serie La casa de papel.

“Tiene una carrera brillante. Está contentísima. Tiene una fuerza y energía de los Flores. Y esperando que vengan muchos artistas (en la familia). El arte para nosotros es nuestra fuente de vida”.

Boletos disponibles a través de Ticketera.