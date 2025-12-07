El intérprete urbano puertorriqueño Rowma lanzó su nueva producción discográfica “Rated R”, un EP “diseñado para consolidar su presencia en la escena musical y proyectar su sonido en fronteras internacionales”, según se expone un comunicado de prensa.

Con “Rated R”, Rowma apuesta por una propuesta madura y provocadora. “Con el estreno del EP, redefine su identidad musical y reafirma su intención de establecerse como una de las voces emergentes más auténticas del movimiento urbano latino”, prosigue el escrito.

“Rated R”, un proyecto conceptual, “marca una nueva etapa en su carrera”. Con la “R” de Rowma “como símbolo de evolución, atrevimiento y autenticidad, el EP también está inspirado en el universo de las películas clasificadas “R”: directo y sensual, pero a la vez, equilibrado con momentos de calma y limpieza sonora que permiten apreciar la profundidad de su identidad artística”, agrega, y destaca que Rowma muestra una faceta más íntima, honesta y emocional”.

PUBLICIDAD

El EP cuenta con los temas “Ahí Eh”, “Unfollow” (con Kris R), “Nena Linda” y “Media Horita” (con Dalex).

El intérprete manifestó su propósito con el nuevo proyecto. “‘Rated R’ representa una etapa nueva para mí. Quise crear un proyecto que mostrara quién soy de verdad, sin filtros, con todo lo que siento y todo lo que quiero transmitir. Me emociona muchísimo poder compartirlo con el mundo”, expresó.

Con “Rated R”, el artista da un paso firme en su evolución como un pilar de transformación y autenticidad dentro de la nueva ola urbana que está captando la atención del público global. La nueva producción discográfica le sigue a “Sexy Swee”, su primer EP y el que presenta a Rowma en una faceta sensual y moderna, mezclando melodías pegajosas con la energía del trap.

Con una comunidad digital en crecimiento y múltiples colaboraciones destacadas que incluyen a exponentes como Miky Woodz, Almighty, Izaak, Kris R y Dalex, Rowma sigue expandiendo su presencia en plataformas internacionales y se prepara para deleitar con su sonido y llevar su marca artística a audiencias globales, posicionándose como una de las nuevas promesas del género urbano internacional.

Quién es Rowma

Gadiel Rodríguez Fuentes, conocido artísticamente como Rowma, nació el 9 de abril de 2003 en Bayamón, Puerto Rico, y se crió en Corozal.

Desde los 11 años comenzó a escribir y compartir canciones, lo que sentó las bases de su identidad musical. Actualmente, forma parte del sello Sold Out Entertainment, desde donde impulsa su carrera con una propuesta innovadora que fusiona reggaetón, trap y melodías urbanas modernas.

PUBLICIDAD

Entre sus temas más destacados se encuentran “Mi Kitty” (ft. Tutu), “Hey Siri”, “Hey Siri II” (ft. Amarion), “MIA FULL 2” (ft. Green Cookie, Jeyyff & Tutu), “Solita” junto a CDobleta y Gato Nuevo, además de sus lanzamientos más recientes: “OU MAH” junto a Torres & Jovaan, “Toxic Moment Remix” junto a Almighty, Miky Woodz e Izaak, y “Unfollow”, consolidando su nombre como una de las nuevas promesas del género urbano.

Sus plataformas en redes sociales tienen un alcance que superan en conjunto los 200K seguidores: 13M views acumulados en YouTube, 750K oyentes mensuales en Spotify y presencia consolidada en Puerto Rico, Colombia, Perú, México, España, Chile y Argentina, entre otros países.