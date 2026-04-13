El artista Rowma irrumpe con fuerza en la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Dulcito”, una propuesta cargada de sensualidad que marca un antes y un después en su evolución artística.

“Dulcito” es una declaración “con un sonido envolvente y letras que juegan entre lo atrevido y lo irresistible”, menciona el comunicado de prensa. “Rowma apuesta por una estética más madura, intensa y comercialmente poderosa”. El lanzamiento viene acompañado de un video musical filmado en una de las playas de Puerto Rico. “Entre paisajes paradisíacos, piel bronceada y una energía magnética, Rowma domina cada escena con una presencia que desborda seguridad, deseo y control absoluto de su narrativa visual”, agrega la nota de prensa.

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El tema llega tras una exitosa gira por Europa, donde dejó claro que su propuesta trasciende fronteras. Rowma continúa firme con una visión clara: posicionarse como una de las figuras más impactantes de la nueva generación.

“Dulcito” está disponible en todas las plataformas digitales.

Con sus sencillos anteriores, el artista ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas de plataformas digitales, consolidando una base de seguidores en crecimiento y demostrando su capacidad de conectar masivamente con el público.

Con este estreno, Rowma reafirma su capacidad de reinventarse, conectar y provocar conversación dentro de la industria.