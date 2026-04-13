La cantautora puertorriqueña Kany García anunció su regreso al Coliseo de Puerto Rico el próximo 4 de diciembre como cierre de su gira mundial “Puerta Abierta Tour 2026” .

Bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y La Buena Fortuna Global, los boletos estarán disponibles a partir de este miércoles, 15 de abril, a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.

La gira mundial comenzará el 17 de abril en Ciudad de México y recorrerá importantes ciudades de América Latina, Europa, Estados Unidos y Puerto Rico.

El comunicado de prensa destaca que “Puerta Abierta Tour 2026” se suma al lanzamiento de su más reciente producción discográfica, “Puerta Abierta”, su décimo álbum de estudio. Con el álbum “no solo vuelve a sus raíces, sino que invita al público a redescubrirlas junto a ella, en un viaje musical cargado de emoción, memoria y verdad”, expresa la nota de prensa, que agrega que “marca un punto de inflexión en su carrera, destacándose por su honestidad emocional y una narrativa íntima que conecta su presente artístico con sus raíces más profundas”.

El album de la ganadora de siete premios Latin Grammy cuenta con 11 temas e incluye “Amor Bonito” junto con Juan Luis Guerra, con influencias tropicales, y “La Mala Era Yo” junto a Yuridia, con elementos del corrido norteño. Además, cuenta con colaboraciones de Nathy Peluso y Rawayana.

A nivel sonoro, el proyecto “retoma las texturas, emociones y formas narrativas que han definido su trayectoria” dentro de su compromiso por letras auténticas y la conexión emocional con su público.