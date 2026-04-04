La cantautora puertorriqueña Kany García y el merenguero dominicano Juan Luis Guerra anunciaron este miércoles su primera canción juntos: “Amor bonito”, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 7 de abril.

“Así se siente un #AmorBonito. Una colaboración soñada con un maestro de maestros @juanluisguerra. Te quiero”, escribió García en su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia.

Por su lado, Guerra respondió en un comentario: “Qué bonito cantar contigo Kany”.

Los comentarios de los fanáticos de ambos no se hicieron esperar en redes sociales, donde aplaudieron el dúo musical.

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“Se nos cumplió el sueño porque todo lo de ella @kanygarcia también es nuestro, gracias a los 2 @juanluisguerra”, “Mis dos favoritos y tan hermoso tema”, “No existe mejor combinación de talentos. Estoy enamorada de la fusión de dos grandes voces. Qué regalo tan inmenso”, “Lo mejor que me pasó hoy”, “Mis dos artistas juntos es como un sueño cumplido”, se lee.

En 2019, Kany García formó parte del homenaje que realizó Premios Billboard de la Música Latina a Juan Luis Guerra, donde también actuaron Fonseca y Pedro Capó.