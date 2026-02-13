Diversas estrellas de la música latina se alinearon para estrenar sus más recientes proyectos y honrar el Fin de Semana de San Valentín con mucho estilo, pasión y emoción.

Primera Hora te comparte un listado de los artistas que han lanzados material nuevo, o le dieron “refresh” a uno de sus éxitos.

Ednita Nazario arranca nueva era con “Pa’ que duela menos”

La cantante Ednita Nazario arranca una nueva era el estreno de “Pa’ Que Duela Menos”, una propuesta que revive la intensidad y pasión que han destacado a la ponceña por más de 50 años.

Tras su último lanzamiento inédito en 2021, la proclamada “Diva de Puerto Rico” regresa a la música con una balada pop intensa compuesta por el reconocido compositor Manolo Ramos, reflejando un carácter profundamente desgarrador, que conecta con la esencia interpretativa que la ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música latina.

Este lanzamiento marca además una nueva etapa en la carrera de la artista, sellando una alianza trascendental entre el sello discográfico RIMAS e Icon Unlimited Global, compañía de manejo y producción fundada por Ednita, reafirmando así su vigencia, liderazgo y capacidad de reinventarse dentro de la industria musical actual.

Kany García honra a América Latina en nuevo video de “Tierra Mía”

Kany García estren’p una nueva versión del video de su canción “Tierra Mía” y le rinde honor a las personas, comunidades y proyectos que, desde distintos rincones de América Latina, trabajan día a día por proteger la tierra, preservar la identidad y mantener vivas sus raíces.

Esta nueva entrega visual amplifica el mensaje central de la canción —un sencillo de su próximo álbum— y lo traduce en imágenes reales protagonizadas por guardianes de la tierra en Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

Jon Z se goza el presente con “Recuerdos”

El cantante Jon Z le canta a disfrutar el ahora con su nueva canción “Recuerdos”, que marca un adelanto previo al lanzamiento de su próximo álbum "Humilde", que verá la luz a inicios de marzo.

Según un comunicado de prensa, la canción representa un viaje emocional que recuerda con nostalgia y autenticidad los sentimientos que marcan nuestras experiencias pasadas, al tiempo que invita a gozar del aquí y ahora.

Ricky Royal desnuda el alma con “Dile”

El salsero Ricky Royal desnuda el alma con mucho ‘swing’ con su más reciente sencillo, “Dile”, un número romántico cargado de pasión, nostalgia y emociones profundas.

Con una lírica elegante y conmovedora, el tema aborda el conflicto entre el deseo, la lealtad y la verdad, conectando con quienes han vivido amores imposibles y sentimientos que no se pueden callar.

“Esta canción es un desahogo del alma. Habla de amar sin poseer, de respetar, pero también de tener el valor de decir lo que se siente. ‘Dile’ es una invitación a ser honestos con el corazón”, expresó en declaraciones escritas el boricua, quien el pasado año sorprendió a su fanaticada con el tema “Ella”.

Cristian Alicea celebra el Día de los Enamorados con “Fortuna”

El cantante y compositor puertorriqueño Christian Alicea vuelve con su “swing” al estrenar el video musical de su sencillo “Fortuna”.

“Fortuna” presenta una historia de amor recordada desde la nostalgia, destacando el valor de las experiencias sentimentales que marcan una etapa en la vida. El video musical, dirigido porFercho Velázquez de VibraxFilms, acompaña el tema con una narrativa visual alineada al mensaje de la canción y al concepto general del álbum.

El lanzamiento sirve como antesala al Día de San Valentín, y forma parte de su más reciente producción discográfica "Swingkete Vol. 1 – Maratón“.

Ken-Y le mete al reguetón de nuevo con “La apuesta”

El cantante Ken-Y regresa con un adelanto de su próxima era musical con el estreno de “La apuesta”, donde vuelve a sus raíces del reguetón romántico.

Con frases como “tú dime y apostamos un beso que termine en más que eso”, el artista construye una narrativa directa y seductora en su sencillo, donde la conquista se convierte en un juego apasionado.

“El tema habla de ese momento en que conectas con alguien y decides no jugar a medias. Es cuando dices, aquí estoy, soy diferente y estoy dispuesto a darlo todo. A veces en el amor hay que arriesgarse sin miedo porque el que no apuesta, no gana”, expresó Ken Y, en declaraciones escritas.

Brytiago regresa con “update” de “Hagámoslo″

Brytiago regresó a uno de los éxitos de su carrera y lanza “Hagámoslo 2”, un “update” a su tema lanzado en el 2016 donde se une con los exponentes urbanos DIA, Fabriell y Derek Santana.

La nueva versión actualiza incorpora un sonido trap moderno, manteniendo la esencia explícita y directa que convirtió la canción original en un himno para los fanáticos, revela un comunicado de prensa.

“Estoy muy emocionado de volver a traer ‘HAGÁMOSLO’ al presente y de hacerlo junto a DIA, Fabriell y Derek,”comenta Brytiago, en declaraciones escritas “Cada uno le da un giro único al tema y creo que los fanáticos van a sentir esa energía renovada desde la primera escucha.”