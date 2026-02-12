El cantautor y productor puertorriqueño Rafa Pabón anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo “Como tú, quién?”, lo que marca una nueva etapa artística y sirve de antesala conceptual de “Kalakuta”, su próximo álbum de estudio previsto para mediados de año.

La canción del ganador del Grammy llega acompañada de una propuesta audiovisual “que celebra la cultura negra como eje central de su narrativa. Vestimenta, estilismo, movimiento y color se articulan para destacar la diversidad de expresiones que conforman esta identidad, en sintonía con el Black History Month, aportando una lectura contemporánea que honra la herencia cultural afrodescendiente”, expresa el comunicado de prensa.

El tema “Como tú, quién?” combina funk y soul con una base de afrobeat, con la intención de llevar “un balance entre sofisticación rítmica y energía urbana. La producción estuvo a cargo de Menend, David B y Mauro, quienes construyen un sonido orgánico y con fuerte carácter que sostiene la fuerza interpretativa del tema”, agrega el escrito. El tema está disponible en todas las plataformas digitales.

Bajo la dirección creativa de Mela Pabón, el video musical presenta a Rafa Pabón “interpretando la canción dentro de un escenario vibrante, habitado por fisicoculturistas, mujeres y hombres con cabello afro, además de un diseño visual de inspiración retro que refuerza la identidad estética del proyecto. Cada elemento contribuye a una atmósfera cargada de presencia, orgullo y expresión cultural”.

Luego del impacto de “Galería” (2023), álbum reconocido por Rolling Stone en Best Albums of the Year So Far y The 50 Best Spanish-Language Albums of 2023, Rafa Pabón regresa con una propuesta que amplía su discurso creativo. El nuevo proyecto incluirá colaboraciones con artistas y productores destacados, además de una visión artística integral liderada nuevamente por Mela Pabón.

Aunque se mueve dentro del espectro urbano, su obra musical “incorpora influencias afrocaribeñas, reggae, merengue, salsa y flamenco, reflejando una conexión profunda con las raíces culturales y una mirada abierta hacia sonoridades globales”, destaca la comunicación escrita.

Sobre Rafa Pabón

Rafa Pabón es un cantautor y productor puertorriqueño cuya obra habita en la intersección entre la música urbana latina y la exploración artística sin límites. Su propuesta se distingue por una sensibilidad creativa que desafía géneros, fusiona influencias y convierte cada canción en un espacio de expresión personal y colectiva.

Formado en la efervescente escena musical de Puerto Rico, Pabón comenzó su camino como compositor y colaborador, dejando huella desde temprano a través de remixes y colaboraciones que ampliaron su presencia y definieron su identidad sonora. Su proyección internacional se consolidó con lanzamientos que conectaron orgánicamente con el público, como “Pa Mí” junto a Dalex, un sencillo que trascendió plataformas y se convirtió en un hit viral

Más allá del éxito comercial, su música ha servido como vehículo de reflexión y conciencia social. En 2020 presentó “Sin Aire”, una obra marcada por la urgencia emocional y política del momento, creada como respuesta a la injusticia sistémica y la brutalidad policial tras el asesinato de George Floyd. En contraste, temas como “Jangueo” junto a Alex Rose evidencian su dominio del ritmo urbano y su capacidad para crear himnos de energía contagiosa que resuenan globalmente.

A lo largo de su trayectoria, Rafa Pabón ha colaborado con artistas de diversas generaciones y estilos —incluyendo a Rauw Alejandro, Buika, Mayito Rivera, Daymé Arocena, Jowell & Randy, Cauty y Brytiago— ampliando continuamente el alcance de su universo creativo.