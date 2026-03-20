Las estrellas de la música se activaron una vez más para satisfacer a su fanaticada con canciones nuevas para este fin de semana.

Desde adelantos para sus futuros álbumes, hasta la llegada de sus esperados discos, varios artistas decidieron expandir su universo, ya sea madurando el sonido con el que han conseguido el éxito, hasta mostrando su lado más sensible.

Primera Hora te comparte algunos de los estrenos que se encuentran ya disponible:

Anitta se zumba con versión en español de “Pinterest”

La estrella global Anitta sigue encendiendo con la versión en español de “Pinterest”, una canción pop que aspira ser una propuesta refrescante en la que la artista le canta al amor y a esa persona especial que despierta emociones intensas e inspiración.

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La brasileña lanzó la versión estudio de su más reciente sencillo que fue escuchado por primera vez durante el Colors Session que estrenó pasado lunes, como adelanto de su próximo álbum titulado “Equilibrium”.

CA7RIEL y Paco Amoroso lo arriesgan todo en “FREE SPIRITS”

Con el fin de seguir sacando su audacia y creatividad, el dúo CA7RIEL y Paco Amoroso lo arriesgan todo en su nuevo álbum, “FREE SPIRITS”.

Los artistas, en un comunicado de prensa, expusieron que el suceso de “Papota” busca amplíar su ya impredecible mezcla de trap, rock, pop y espectáculo vanguardista a algo más grande, más afilado y más emocionalmente vulnerable, sin perder el humor, la volatilidad y el talento musical que los han convertido en uno de los grupos más magnéticos de Argentina en este siglo.

El álbum llega tras una campaña surrealista que incluyó “GOO GOO GA GA”, con Jack Black, y “HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA”, con Sting, quien fue presentado como el arquitecto inesperado del misterioso FREE SPIRITS Center, un retiro holístico ficticio que se convirtió en el trasfondo conceptual para el lanzamiento del álbum.

Tokischa se pone romántica con “Surfboard”

La artista urbana Tokischa revela su lado más romántico con su nuevo sencillo “Surfboard” junto al DJ estadounidense Skrillex.

El tema de la dominicana fue presentado en vivo por primera vez durante su participación en el Picnic Festival Costa Rica, donde despertó gran entusiasmo entre el público.

El sencillo reúne a los artistas aportando una dimensión sonora que combina sensibilidad romántica con una energía envolvente, todo con una lírica honesta y provocadora.

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Maluma honra al pintor Fernando Botero junto a Arcángel y NTG

Maluma sigue su ruedo en la música con el estreno de “BOTERO”, su nuevo sencillo junto a Arcángel y NTG que mezcla de rap y hip hop, con una profunda inspiración en el legado del maestro y pintor colombiano Fernando Botero.

La estrella lanza este tema enfocado en celebrar sus raíces, con el que se unirá a otras dos entregas, como “1+1” junto a Kany García -un tema que evidenció su faceta más sensible- y “Con El Corazón”, un emotivo tributo póstumo al recordado intérprete colombiano Yeison Jiménez, abriendo más las puertas a su futuro disco, que todavía no tiene fecha de lanzamiento.

RVSSIAN se reúne con Rauw Alejandro y WizKid en “Pongo”

El artista y productor Rvssian le volvió a meter a los “afrobeats” en su nuevo sencillo “Pongo”, contando con su colaborador habitual y superestrella global Rauw Alejandro, y el icono Wizkid, entrando en una nueva fase de su carrera como artista principal.

En un comunicado de prensa, se destacó que “Pongo”, un número que mezcla otros ritmos como el “dancehall” y el reguetón, está diseñado para gozar el verano.