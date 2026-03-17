El rock se viste de lujo desde la Casa de las Leyes.

El cantautor, compositor y músico Gustavo Laureano recibió hoy, martes, un reconociemento del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, marcando la primera ocasión en que la Asamblea Legislativa exalta a un artista de rock por su aportación cultural.

El homenaje, celebrado en la Galería Julio Tomás Martínez del Capitolio, no solo destacó las tres décadas de trayectoria del bayamonés, sino que también abrió un espacio histórico para la validación institucional del rock como parte integral del patrimonio musical del país.

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La iniciativa fue encabezada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la senadora por el Distrito de Bayamón, Migdalia Padilla Alvelo, quien impulsó el reconocimiento mediante la Resolución del Senado 445, aprobada el pasado 5 de marzo, destacando la huella imborrable que Laureano ha dejado en la cultura puertorriqueña.

Durante la ceremonia, la Asamblea Legislativa resaltó también que la carrera del artista trasciende generaciones, consolidándolo como una de las figuras más influyentes del rock puertorriqueño, con proyección internacional y una trayectoria marcada por la autenticidad, la composición y la evolución musical.

“Para mí es un gran honor poder ser autora de este merecido reconocimiento al gran músico puertorriqueño y bayamonés Gustavo Laureano. Este caballero ha dedicado más de tres décadas a la música, marcadas por su liderazgo vocal en La Secta All Star. Como compositor, ha trabajado con grandes artistas como Ricky Martin y Ednita Nazario, entre otros”, se expresó la senadora Padilla durante el acto. “Este año, Gustavo celebra sus 30 años de carrera, con un legado que ha inspirado a nuevas generaciones, demostrando su pasión y autenticidad, dejando una huella en nuestra cultura”, apuntaló la legisladora, quien estuvo en compañía de legisladores de ambos cuerpos, como los vicepresidentes del Senado, Carmelo Ríos Santiago y Marissa “Marissita” Jiménez Santoni; y la vicepresidenta de la Cámara, Yashira Lebrón Rodríguez.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega oficial del reconocimiento legislativo, acompañado por familiares cercanos del artista, quienes han sido parte fundamental de su trayectoria personal y profesional. Entre los presentes figuraron su esposa, Melissa Soto; su tía, Yolanda Figueroa; sus hermanos, Nancy y José Laureano; así como sobrinos y otros familiares, quienes compartieron la emoción de este logro histórico.

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El acto incluyó, además, una presentación especial del productor de su concierto, Luis González, quien ofreció un discurso sobre el recorrido de la carrera del artista, destacando su impacto en la escena musical y su evolución como compositor.

“Cualquiera puede tener una carrera de 30 años, pero tener una trayectoria de excelencia componiendo éxitos con un gran significado, lealtad, y que refuerzan los valores de la familia en un momento cuando muchas líricas se mueven con un contenido diferente, es digno de resaltar”, destacó González.

Como parte del programa, se proyectó un video con mensajes de artistas y colegas, seguido por la presentación del nuevo sencillo “Corazones Rotos”, un tema de su autoría que aborda las emociones humanas desde una perspectiva honesta y reflexiva, manteniendo la esencia que ha caracterizado su propuesta artística.

Laureano, por su lado, agradeció el respaldo del público a lo largo de su carrera y reafirmó su compromiso con la música, y conectó con el público al destacar que cada canción representa una historia compartida con quienes han acompañado su camino durante estas tres décadas.

El talento de Laureano ha trascendido géneros, colaborando con artistas de renombre como Ricky Martin, Ednita Nazario, RaiNao, Wilkins, Wisin y Yandel, entre otros, consolidándose como una figura respetada dentro y fuera de Puerto Rico.

De hecho, uno de los momentos clave de su carrera ocurrió cuando presentó el tema “Bombón de Azúcar” en Miami, pieza que posteriormente fue grabada por Ricky Martin en su primera producción discográfica, abriendo las puertas a múltiples colaboraciones y posicionándolo como un autor influyente en la industria.

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A lo largo de su trayectoria, Laureano ha construido un repertorio sólido con éxitos como “La Locura Automática”, “Dame Lo Que Quieras”, “Déjalos Que Hablen”, “Se Acabó el Amor”, “Laberinto”, “Corazón” y “Enamorado”, entre muchos otros, canciones que han conectado con distintas generaciones y que forman parte esencial de la banda sonora del rock puertorriqueño.

Laureano seguirá gozando este sábado, 21 de marzo, cuando suba al escenario del Vivo Beach Club en Isla Verde con su concierto “Gustavo Laureano 30 Años de Música”, una producción que realizará un recorrido por su legado y grandes éxitos, donde también tendrá a varios artistas invitados que cantarán con él en tarima.