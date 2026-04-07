Feliz de conectar su yo de hoy con la niña que fue un día.

Así se encuentra Kany García, quien pronto dará a conocer la conversación íntima que tuvo tras reconectar con sus raíces culturales y musicales en su décimo álbum de estudio, “Puerta abierta”, que estrena este jueves por plataformas digitales.

La cantautora dialogó con Primera Hora sobre el nuevo disco donde combinó ritmos autóctonos como la trova y la plena, y hasta coló otros géneros como la música regional mexicana y la bachata, para darle rienda suelta a una reflexión sobre la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia desde Puerto Rico hasta América Latina.

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“Me estaban pasando un montón de cosas increíbles desde que lancé ‘García’ y me llegó a la pregunta: ‘¿con qué vengo ahora?’. Ahí me senté con mucha gente para que me dieran ideas, hubo ideas que no me gustaron, otras que me decían que por ahí era la cosa y cuando escribía decía luego que no”, compartió.

No obstante, afirmó que cuando llegó ese concepto de cantar desde una versión “mini” de sí misma encontró el concepto “cool”, pero que no esperaba que el proceso la llevara a las conversaciones que tuvo con su madre, Shela de Jesús.

“Mi mamá tiene 82 años, no es una nena, y ella no entendía lo que quería buscar. Yo le pedía que me buscara retratos de chiquita, pero como soy la menor de la casa, pues soy la que menos fotos tengo”, dijo entre risas.

Esa pequeña limitación no la detuvo, porque su madre no sólo halló fotos de ella en el pasado, sino que encontró cartas que le escribió el padre de su hija, Antonio García, y que le dedicó antes de jurarle amor eterno.

“Mi papá había sido cura, se enamoró de mi mamá y se casaron, y esas cartas las escribió antes de que él se retirara de ser cura, y me pareció superchulo que sin el álbum salir o tener sonoridad, ya estaba cumpliendo lo que quiero hacer con este proyecto: llevar a la gente a sentarse, revisitar y reevaluar su pasado. En mi caso, mi infancia fue muy linda porque fue en el campo, y quise llevar ese pedacito de la realidad campesina”, relató la moroveña.

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Y ese fragmento de su niñez lo reflejó junto a los cuatristas Christian Nieves y Fabiola Méndez con temas como “Puerta abierta” y “La casita”, respectivamente, donde deja claro que ella nunca dejó su barrio, ni que existe dolor alguno que dure toda una vida.

Por otro lado, García indicó su yo del pasado también se encuentra feliz al colaborar con colegas como Yuridia en la ranchera “La mala era yo”, un género que le ayudó “a ganar una Kany que no conocía”, y hasta Juan Luis Guerra en “Amor bonito”, asegurando que finalmente se juntó con su artista favorito de todos los tiempos.

Tampoco dejó atrás a figuras que revolucionan la música latina de hoy, al compartir el estudio con la argentina Nathy Peluso en “Gatita”, que le da un giro atrevido al diminutivo normalmente utilizado para minimizar a las mujeres; o el venezolano Beto Montenegro, vocalista del grupo Rawayana, con quien aprovechó el sabor de la plena para despojarse del estrés que provoca el problema energético que vive Puerto Rico por casi una década.

García, quien pronto arranca una gira mundial con más de 80 funciones alrededor de ciudades en América Latina, Europa, y Estados Unidos, tampoco deja atrás su crítica social en la canción “Fiera”, donde manifestó ser dueña de su destino y pagó su “sentencia”.

“Cuando asumes posturas con la responsabilidad que requiere, automáticamente hay una paga, no le vas a caer bien a todo el mundo, en especial cuando se tocan temas de justicia social, temas complejos que rayan en lo político. Viene el comentario de por qué, como cantante, se mete ahí, por qué ella, que vivió un tiempo afuera (de Puerto Rico) toca eso... Son pequeñas sentencias que existen, que las pagan todos cada vez que son valientes”, indicó al asegurar que no toda sentencia se debe mirar de manera negativa.

“Hay gente que se sentencia a la plenitud, a la alegría, a decir: ‘ya uno no está para aguantar esto, no estoy que me estén llegando vibras negativas’. Yo me sentencié para estar con personas que me sumen”, aclaró.

“Puerta abierta” sale el 9 de abril en plataformas digitales.