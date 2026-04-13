Tremenda sorpresa se llevó el cantante Derek Díaz cuando, en medio de su concierto “La noche de José José”, el domingo en Studio 58 de Guayama, la viuda del desaparecido cantante, Sara Salazar, lo llamó por teléfono para agradecerle por el tributo.

“Te felicito y agradezco lo que estas haciendo, muchas gracias”, fueron las expresiones de la viuda del Príncipe de la Cancion, que se escucharon a través del alta voz de un celular que recogió el micrófono del cantante.

De inmediato, el vocalista compartió su alegría con el público presente.

“¡Qué emoción tan grande! No hay palabras para describirlo. Es de gran satisfacción para mí que la esposa de José José me haya llamado para decirme palabras tan hermosas como las que me dijo”, manifestó Díaz.

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El artista comenzó su espectáculo a las 4:00 p.m. con el icónico tema “La nave del olvido”, composición de Dino Ramos, seguido por “Amor, amor”, de la pluma de Rafael Pérez Botija. A estos temas se le sumaron “Volcán”, ”Gavilán o paloma”, “Vamos a darnos tiempo”, “Preso”, “Amar y querer”, “Lo dudo”, “Mi niña”, “Payaso”, “Voy a llenarte toda”, “Amnesia”, “40 y 20”, entre otros.

Con su poderio vocal y dominio escénico, Derek Díaz logró cautivar a los fans de José José, a quienes hizo párticipes de su espectáculo al permitirles cantar junto a el y solicitarle canciones.

“Gracias a todos por acompañarme esta noche y estar aquí presentes. Veo algunas señoras... ellas deben conocer la anédocta que les quiero compartir. Yo scomencé a escuchar las canciones de José José desde muy pequeño, porque era la música que mami escuchaba para limpiar la casa”, expusó Díaz, secundado por la audiencia que afirmó que en sus hogares sucedía lo mismo.

Antes de finalizar su concierto agradeció a Cuqui Rodríguez por acompañarlo en el piano, a Javier Oliver en la percusión y Moncho Ramos en el sonido, así como a los propietarios del local y al público en general.

“Gracias a todos por esta velada romántica. Los que quieran volverla a repetir me presentaré nuevamente el domingo 19 a la misma hora, en el Teatro Ideal deYauco. Dejé para lo último ‘Lo pasado, pasado’ por ser uno de los temás más conocidos e interpretados por los jóvenes en los karaoke”.

Tan pronto se escucharon los primeras notas del tema, el público se puso de pie, lo ovacionó y lo acompañó a coro.