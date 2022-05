La posibilidad de que se revoque el derecho al aborto por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, según expuesto en un borrador que se filtró la semana pasada, plantea un “problema tremendo”, no solo sobre este asunto, sino otros igualmente complejosy la opinó el cantautor panameño Rubén Blades.

El candidato a la presidencia de Panamá en el 1994 y Ministro de Turismo del mismo país entre el 2004 y 2009 estableció primero que “hay situaciones, por ejemplo, que son de salud pública, que no deben ser afectadas por un contenido político”. Segundo, planteó que si se concreta la anulación en el caso Roe versus Wade de 1973, el cual dio paso a la legalización del aborto en Estados Unidos, el Gobierno de ese país tendría que enfrentarse a una gran mayoría de mujeres que, según expuso, favorecen tener la alternativa de escoger sobre sus cuerpos.

El borrador al que tuvo acceso el medio estadounidense Político y firmado por el juez Samuel Alito, sugiere que la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo apoyaría la anulación del derecho al aborto, lo que a su vez lo prohibiría en gran parte de la nación.

“Va a haber un problema en Estados Unidos tremendo, que se va a ver no solamente en ese enorme porciento de mujeres que están a favor de que se mantenga el decidir qué va a ocurrir con sus cuerpos, sino que también se abre la puerta para otro precedente, porque si estás derrocando un precedente que tiene décadas de estar siendo utilizado para decidir si es legal o no una acción, así mismo, otros precedentes que tienen mucho tiempo de estar siendo aplicados, pueden ser derribados”, expuso el artista, entendiendo además que la acción “ahora mismo pareciera ir a una dirección política y no atendiendo las realidades ni los deseos del pueblo”.

Blades fue más allá en el análisis de esta posibilidad al considerar que si se permitiera que los estados tomen las decisiones en este tipo de asuntos, se estaría negando el efecto de la legislación federal, permitiendo ir por encima de esta.

“Si eso es así, de pronto un estado puede decidir que no quiere negros, o que no quiere homosexuales, o que no quiere latinos, o que no quiere católicos, ni judíos, o sea, se puede abrir una puerta que se le puede hacer muy, muy difícil cerrar”, señaló.

Actualmente en Puerto Rico se discute en vistas públicas el controvertible proyecto del Senado 693 que busca prohibir el aborto después de las 22 semanas de gestación, con excepción de los casos en los que esté en riesgo la vida de la madre.

El artista se presentará este sábado en el Coliseo de Puerto Rico con el nuevo concierto Salswing! junto a la orquesta de Roberto Delgado.