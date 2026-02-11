Ell cantautor y actor Rubén Blades reveló que, no más tardar del año 2028, le dirá adiós a los espectáculos en vivo para establecerse de manera permanente en su natal Panamá.

“El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028″, indicó el artista en su más reciente entrada del blog “Apuntes desde la esquina”, en las que expresó sus planes,

“Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, expresó Blades, quien aseguró que visitará Europa antes de darle pausa al “trajín” de los conciertos.

PUBLICIDAD

¡Pero ojo! Eso no significa que el intérprete de “Plantación abajo” detenga su trabajo musical, ni su labor en la pantalla grande.

“Estoy trabajando en dos álbumes de “salsa” con Roberto (uno de ellos es un subgrupo dentro de la misma orquesta) y finalizando otro álbum, en el estilo “Mixtura”, con mi colega, amigo y coproductor, Luis Enrique Becerra, cómplice de mi otro grupo, Paraíso Road Gang", expuso.

Blades indicó que también se encuentra en la espera del estreno de “Campeón Gabacho” en el Festival SXSW el próximo 17 de marzo, película que realizó en México hace dos años bajo la dirección de Jonás Cuarón y producida por Alfonso Cuarón,

La película que hice en México en 2024, dirigida por Jonás Cuarón y producida por Alfonso Cuarón, titulada “Campeón Gabacho”, se estrena en el festival SXSW en Austin, el 17 de marzo.

“También en ese mes y en Austin comenzaré a rodar otra película, titulada “Armadillo United”, con Antonio Banderas, Danay García, Danny Trejo y mi esposa, Luba Mason, y que trata sobre fútbol y jóvenes jugadores (ojo con la estrella de la película, un chico llamado Dante)“, indicó.

Además, Blades indicó que su libro autobiográfico, que escribí para Random House/Penguin, está en la etapa final de revisión y estima que será presentado a finales de este año, o a principios del próximo.

“Sigo preparando una edición de todas las letras de mis canciones, incluyendo soneos, que será acompañada por una explicación de temas, álbumes y motivos que me llevaron a crearlos”, manifestó.

PUBLICIDAD

Por otro lado, sus blogs también pasarán por una transformación, dado que prepara una edición de todos sus artículos periodísticos, al tiempo que revisa una serie de cuentos cortos que escribió hace décadas que ocurren en su país imaginario “Hispania”.

“Gracias a todos por su apoyo y por sus comentarios. Espero que mantengan su salud y que los que están enfermos se recuperen totalmente. Ahora los dejo, es viernes y tengo que poner la bolsa con la basura en la acera, o no la recogen, ¡menos con este frío del carajo!“, expuso.