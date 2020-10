“Se ha mudado al ‘otro barrio’ mi colega y amigo puertorriqueño, Carlos Enrique ‘El Cano’ Estremera”, ha escrito el cantante, compositor y músico panameño Rubén Blades para introducir su mensaje de despedida al “Dueño del soneo”, fallecido ayer, a los 62 años.

Recordó el galardonado artista que la primera vez que coincidieron fue hacia el final de la década de 1970 en el Centro de Convenciones en Isla Verde, acompañado entonces por la orquesta La Solución.

“En una de esas fiestas de graduación, después de mi turno, venía Celia Cruz y ‘El Cano’, que era todavía un jovencito; le pidió que lo dejara cantar unos soneos. A Celia le causó gracia la audacia del joven y lo subió a la tarima. ‘El Cano’ se botó y lo que me llamó la atención fue la capacidad para improvisar y el sentido del humor que le daba a sus soneos”, compartió Blades en sus redes sociales.

Ese primer contacto fue suficiente para que Blades le vislumbrara un gran éxito en el género de la salsa, sobre todo en el arte de la improvisación.

Blades acompañó su mensaje de recordación con una imagen tomada en su visita al sonero en el hospital, donde hace cerca de dos años se le realizó un trasplante de pulmones para atajar su condición de fibrosis pulmonar.

“Lo vi hace meses atrás, cuando me enteré que no estaba a bien de salud. Tuve un tiempo libre de la serie que filmo y averigüé a través de un amigo, Faustino Vidro, cómo conectarme con su esposa, Yamira. Me fui a Filadelfia, al hospital a verlo, y a darle un abrazo. Estaba como siempre, reído y optimista. No podía caminar, pero los dos pensamos que sería cuestión de tiempo para volver a hacerlo. Pasamos un buen rato, me despedí, y pensé que la próxima vez lo vería cantando en la tarima que dominó como pocos", continuó la voz de “Decisiones” en su relato.

“Se fue El Cano Estremera pero nos deja perlas como ‘La Boda de Ella’. Todavía me río cuando lo oigo decir que necesitará ‘un alcahuete, que le cargue los anillos’”, destacó Blades antes de extender sus condolencias a la viuda, demás familiares del Cano Estremera y a Puerto Rico.

“Mi pésame y un abrazo grande, mío y de Panamá. Buen viaje, ‘Cano’”, concluyó.