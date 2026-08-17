La Banda SUM de la Escuela Segunda Unidad Gloria M. Borrero Olivera de Macaná del pueblo de Guayanilla fue seleccionada para participar en la 94.ª edición del Hollywood Christmas Parade, que se llevará a cabo el 29 de noviembre en Los Ángeles, California. El Hollywood Christmas Parade es una tradición que comenzó en 1928 y que se ha convertido en uno de los grandes eventos navideños de California y de Estados Unidos.

La selección representa un nuevo logro histórico para esta agrupación estudiantil puertorriqueña y constituye una oportunidad para que los jóvenes músicos de Guayanilla lleven nuevamente el nombre de Puerto Rico a un escenario de alcance nacional e internacional. El desfile reúne bandas musicales, artistas, carrozas, grupos ecuestres, organizaciones y figuras del entretenimiento, y es producido para su transmisión televisiva.

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El profesor Armando L. Borrero Ortiz, director de la banda, catalogó la invitación como una oportunidad única y enfatizó que el interés del proyecto es, “proveer a nuestros queridos estudiantes una experiencia educativa integral que sea formativa, con valores y con disciplina musical. Creemos que la música puede cambiar el mundo a travez de la sensibilización del ser humano en su etapa de desarrollo integral. Es una forma de edificar mejores ciudadanos y una forma de promover la paz”.

Fundada en 2007, la Banda SUM es una banda escolar de marcha con varias secciones de instrumentos que cuenta con abanderadas y un grupo de baile típico. Pertenece a la escuela pública de una zona rural de Guayanilla. Agrupa a 78 niños y jóvenes estudiantes entre 8 a 18 años.

Sobre sus pasadas participaciones fuera de la Isla, cabe destacar que del 27 al 30 de marzo de 2025 participaron del Festival Internacional de Música de Festa, en el marco de las Fiestas de la Magdalena de Castellón de la Plana, España. Además, el 21 de mayo de 2023, la Banda SUM estuvo en la Plaza de San Pedro con el papa Francisco. Allí los saludó y dijo: “Me gustaría escucharlos tocar”. Allí los presentes disfrutaron de una breve presentación musical cultural. Luego participaron de la XXIII edición del Festival Internacional en Giulianova de Bandas Musicales y Majorettes del 24 al 28 de mayo de 2023 en Giulianova, Italia.

La Banda SUM ha tenido la oportunidad de representar a Guayanilla y a Puerto Rico en distintas paradas fuera del país, como el Desfile Puertorriqueño de Nueva York (2011), el Parade Main Street de Magic Kingdom en Orlando, Florida (2015), el Chicago Thanksgiving Parade de Chicago, Illinois (2018) y la toma de posesión del expresidente Joe Biden como el 46º presidente de EE.UU. de manera virtual (2021).

Para apoyar los esfuerzos de la Banda SUM, puede enviar su donativo por ATH Mobil escribiendo en la sección de donativos “BandaSUM”.