En medio de un ambiente festivo y de confratenización, la tarde del domingo fueron exaltados al Salón de la Fama de la Música un grupo de artistas del patio y del extranjero en el Conservatorio de la Música de San Juan.

Visuales de reconocidos cantantes exaltados en pasadas ediciones sirvieron de antesala al evento, que dio paso a la bienvenida a cargo del reconocido periodista Jorge Rivera Nieves, quien leyó unos emotivos versos escritos por Normarie Matos para el fallecido cantautor Antonio Cabán Vale “El Topo”, mientras que Roy Brown interpretó su emblemático tema “Verde luz”.

La actividad fue animada por el actor Joaquín Jarque y fue dedicada al señor Keith St. Clair y al fenecido cantante, productor e historiador puertorriqueño Edgardo Huertas.

En esta duodécima edición de la Exaltación del Salón de la Fama de la Música fueron reconocidos Lissette Álvarez, Roy Brown, Ismael Miranda, quien no estuvo presente por luto en su familia; Choco Orta, y Gilbertito Santa Rosa.

También fueron reconocidos con el Premio Bohemia, Pablo Guardiola y Alejandro Primero. La Medalla Santa Cecilia fue otorgada a Tony Barbosa y a Ángel David Mattos. El Premio San Gregorio se le dedicó a Michelle Brava y Lucy Nevárez; el Premio Rafael Quiñones Vidal fue para Luis Álvarez Fiol y el Premio Presidencial para el mexicano Beto Castillo, director de Disney Special Events Group.

Tras recibir sus premios, los homenajeados emitieron mensajes de agradecimiento al director del Salón de la Fama de la Música, José Nieves, y su junta directiva.

“Me siento megahonrada de esta exaltación, mi reconocimiento especial para José Nieves y todas las personas que trabajan con él. Con humildad les digo que acabo de ser homenajeada con un busto en la Plaza de los Salseros. Todas estas cosechas son las razones de mi felicidad”, expresó Choco Orta. “He trabajado duro, sola contra hombres, y los estereotipos por ser mujer, negra, lesbiana, bajita y de nariz chata, y hoy no solo he sido reconocida, sino exaltada, que no es lo mismo ni se escribe igual”, agregó la salsera con orgullo.

La carismática artista, además de agradecer el reconocimiento, cantó acapela varios temas que grabó, entre estos “Aires bucaneros” y “Homenaje a las soneras”, composición dedicada a las mujeres salseras. La veterana vocalista arrancó sonoros aplausos del público que soneó sus canciones.

Roy Brown, por su parte, agradeció el reconocimiento conferido y recordó su comienzos en la música.

“Gracias a los que me escogieron para este premio. Comencé cantando en la universidad luchando en contra de la injusticia y grandes intereses... Hoy estoy aquí recibiendo este premio que me hace sentir muy feliz”, aseguró el cantante acompañado por tres de sus hijos.

Lissette Álvarez, quien se describió como “cubarriqueña”, explicó el porqué de su amor y agradecimiento a la Isla del Encanto.

“Este premio es muy significativo para mí, porque amo a esta bella isla donde me abrieron las puertas y a mi familia. Salí de Cuba muy pequeña junto a mi hermana Olguita hacia Estados Unidos a través del proyecto Peter Pan. Mis padres se quedaron allá. Estuve en orfanatos y hogares sustitutos. En Puerto Rico tuve un verdadero hogar, donde nos reunimos todos y estuvimos juntos como familia”, rememoró.

Entre los cantantes que deleitaron al público estuvo Tito Auger, quien interpretó “Boricua en la luna”, del maestro Antonio Corretjer y musicalizada por Roy Brown; Joey Lindin Barbosa cantó su composición “En ti”; Michelle Brava arrancó aplausos con el tema ”Para siempre”, de Kany García; y Beto Castillo interpretó el medley, “Toy Story”.

Los vocalistas cantaron acompañados por la orquesta Kasi Novo, una agrupación de experimentados músicos, pioneros del rock de los años 60 y de la Nueva Ola.

La actividad finalizó con un medley de éxitos de Lissette en voz de la cantante y corista Yanira Torres.