El cantautor de salsa Anthony Colón, voz original de los éxitos “Hechizo de Luna” (1992), “Hasta el Sol de Hoy” (1993) y “En las Nubes” (1994), entre otros, lanzó su nuevo sencillo “Los Reyes de Juana Díaz”, en homenaje especial a esta tradición religiosa de la Epifanía que marcó para siempre su vida.

El cantautor, nacido en Filadelfia, llega con esta salsa, llena de un poderoso mensaje de respeto y devoción. “La Fiesta de los Reyes Magos es muy grande en Juana Díaz, donde me crié y formé. Ahí comencé, de nene, tocando mi guitarra… Ya en la secundaria me inscribí en la Banda Escolar para aprender a leer música y tocar trompeta. Yo soy de campo y llevo esta tradición dentro de mi corazón”, subrayó Colón.

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“Compuse la canción para dedicarla a mi pueblo. Quiero que quede plasmada para la historia. Narra la travesía de Los Reyes Magos para llegar a Juana Díaz”, puntualizó Michael Anthony Cruz Colón (nombre de pila del artista), quien fue el cantante principal de la orquesta de Edgar Joel.

Anthony Colón empezó la composición de “Los Reyes de Juana Díaz’ como una décima para hacer un aguinaldo pero, inmediatamente, cambió para salsa, con fusión de bomba. Incluyó hasta el cuatro puertorriqueño de Juan Nieves. “El tema está bien bravo. No tardé casi nada en hacerlo. Me salió con la guitarra”, especificó emocionado. El arreglo musical estuvo a cargo de Ramón Sánchez. Grabó un ‘video lyric’ para promoverlo en la plataforma YouTube.

Un detalle significativo es que la carátula del sencillo “Los Reyes de Juana Díaz” -en la que aparecen Gaspar, Melchor y Baltasar con el Niño Jesús y la bandera de Puerto Rico, más la fachada de la histórica Iglesia- es un dibujo artístico de su hermano Edward Cruz. Otro diseño de su arte se encuentra en unas cabinas especiales alrededor de toda la Plaza Pública de Juana Díaz… Edward Cruz fue quien, además, realizó una obra especial que entregaron Los Reyes de Juana Díaz al Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio, ya fallecido) durante una audiencia que se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2022 en el Vaticano.

El salsero admitió que en su niñez colocaba una cajita de zapatos con yerba y agua para los camellos de los Reyes Magos…

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Anthony Colón llegó a Puerto Rico a los siete años; hasta cuarto año de escuela superior, cuando se alistó en el Ejército de Estados Unidos por seis años. Luego, regresó a Filadelfia, donde se incorporó a una primera banda haciendo coros y tocando la trompeta. El cantante principal se ausentó un día y tuvo que sustituirlo, impresionando a todos, mayormente al director de la agrupación, su tío Herminio Cruz. Esta experiencia se prolongó durante dos años, período en que siguió viviendo en Filadelfia... Después pasó a formar parte de la Combinación Latina por dos años más, haciendo su primera grabación. Ya convertido en cantante profesional, surgió la orquesta de Edgar Joel, grabando cuatro producciones. Emprendió, entonces, una carrera en solitario.

El salsero ha continuado muy activo con su carrera musical en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, pero viaja a Puerto Rico -donde también tiene residencia- para algunas presentaciones. Sus planes inmediatos son aumentar más los espectáculos a nivel local. Informó que el 16 y 17 de diciembre estará en la Isla para una gira de promoción por los distintos medios de comunicación.

Además, el cantautor asistirá el próximo 18 de diciembre a un homenaje que el Gobierno Municipal de Juana Díaz realizará para distinguirlo entre los “Soneros Juanadinos para la Historia” y, también, participar de otros anuncios oficiales.