Tras el gran éxito de su gira “Volver a Casa” el año pasado, Tito Nieves anuncia su última gira de conciertos, titulada “50 años, la Historia”. Su cita con el público puertorriqueño será el sábado 17 de mayo a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico, en una producción de Loud and Live y Alexandra LLC. Los boletos para el espectáculo ya están disponibles en ticketera.com.

“50 años, la Historia” será un recorrido por la extensa trayectoria musical del Pavarotti de la Salsa, en el que revivirá grandes éxitos y celebrará los hitos que marcaron su carrera. La noche promete estar llena de nostalgia y música, con momentos especiales y relatos que recordarán los instantes más memorables de sus cinco décadas en la industria.

“Todavía no me siento preparado para retirarme de los escenarios, pero sí es hora de bajar un poco la intensidad y no hacer giras tan largas. Quiero encontrar el equilibrio para disfrutar de las dos cosas que más amo: la música y mi familia. Como se cumplen 50 años de carrera, siento que es el mejor momento para celebrar el cierre de esta etapa en mi vida”, expresó Nieves mediante comunicado de prensa.

Durante la gira, el ícono de la salsa celebrará medio siglo de música y éxitos, acompañado por una banda de 15 músicos y grandes sorpresas. Con 50 discos a lo largo de su carrera, el artista multiplatino y ganador de prestigiosos premios internacionales inicia un nuevo capítulo en su trayectoria.

La gira comenzará el fin de semana de San Valentín con presentaciones en el 14 de febrero en Joe’s Live, Chicago; el 15 de febrero en State Theater, Nueva Jersey, y el 16 de febrero en Bergen Performing Arts Center, Nueva Jersey.

Para más información y compra de boletos de “50 Años, La Historia” en el Coliseo de Puerto Rico, accede a www.ticketera.com