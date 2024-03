“Tú no eres profeta en tu país, pero esto es bien grande. Este es el premio más grande que creo que me han dado en toda mi vida”, así se expresó Sammy Figueroa, quien se alzó este martes con el galardón de mejor producción del año que le otorgó la Fundación Nacional para la Cultura Popular durante una ceremonia en la que destacaron los mejores 20 discos de 2023.

El legendario percusionista manifestó sentirse “elevado emocionalmente” tras recibir el premio en la sede de la entidad en el Viejo San Juan por su más reciente producción discográfica, “Searching for a Memory / Buscando una memoria”, un proyecto que le dedicó a su padre, Charlie Figueroa, un reconocido cantante de boleros románticos en la década de 1950 que murió cuando él solo tenía ocho años.

“Yo no sabía que esto iba a suceder. Verdaderamente, hice este álbum para curar las cosas que tenía con mi padre emocionalmente y mi productora insistió en que la realizara esta grabación. Cuando oí la voz de mi papá (durante la producción), no podía creer que él podía cantar increíble y seguí escuchándolo, me emocioné mucho. Y ahí, con mi productora, decidimos llevar su música al ‘latin jazz’ y juntar a los mejores músicos”, expresó Figueroa, quien ha grabado con artistas célebres como Miles Davis, Chaka Khan y Mariah Carey.

El puertorriqueño criado en el Bronx expresó que buscó al saxofonista boricua Miguel Zenón y a los cubanos Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola para llevar el encanto dél género musical por el que se ha distinguido por más de cinco décadas e inmortalizar el trabajo de su progenitor.

“Era una emoción que quería sacar de mi corazón por muchos años y se logró hacerlo. Pero yo no sabía que esto iba a llegar a los corazones de la gente”, apuntaló.

“Ser reconocido en tu país es lo más emocionante que puede suceder, creo que es un honor más alto que el recibir un Grammy porque hay un dicho que dice ‘tú no eres profeta en tu país’, pero esto es bien grande, este el premio más grande que me han dado en toda mi vida”, destacó el músico de 75 años, quien aseguró que ahora, se encuentra en la búsqueda de una “nueva aventura musical”.

Reina la cultura popular en la lista

Otros álbumes, como “Encantos de mi tierra”, del violista Joel G. Pagán; y “Salsa: Sabor y evolución”, producido por el Banco Popular de Puerto Rico, coparon el segundo y tercer lugar de la lista que presentó la referida organización cultural. A renglón seguido:

“Ricano” de Jonathan Suazo

“Boleros de Tite” de Taller Ciudad Perdida

“La revelación” de Pedro Bermúdez

“Menjunje” del saxofonista Roy McGrath

“Epílogo: La clave del tiempo” de Jeremy Bosch

“Cuatro esquinas” de Plena Libre

“Por Borinquen” de John Lix Feliciano

“Mejor que nunca”de Johnny Rivero y Anthony Almonte

“Behique” de joven Fernando García

“Nunca es tarde, si la salsa es buena” de Gilbert Félix y Georgie Padilla

“Te va a gustar” de Zayra Pola

“In Front of a Piano” de José Negroni

“Better Days” de Humberto Ramírez

“My Favorite Standards” de Manolo Navarro

“Cuarto menguante” de José Eduardo Santana

“Esencia nuestra: poesía puertorriqueña” de Javier Arroyo

“Cantar un pueblo” de Lizbeth Román

Para la selección de las 20 producciones más sobresalientes del año -que se efectúa por vigesimoséptimo año consecutivo- se consideró la interpretación de los artistas, la ejecución musical, la labor técnica, presentación, montaje visual, creatividad, coherencia y concepto. De igual manera, se destacó la labor estratégica realizada a la hora de lanzar la producción al mercado discográfico.

Fiel a la Vega, Danny Rivera, Marc Anthony, La Secta All Stars, Andy Montañez, René Pérez e Ileana Cabra, entre otros, han liderado la lista en ocasiones anteriores.