Aunque, para su fortuna, nunca fue un problema que le quitara el sueño, según dio a entender recientemente el mismo Sammy Marrero, es una realidad que ahora tiene una preocupación menos, pues logró recaudar el dinero que debe pagar a la familia del fenecido músico y director de orquesta, Raphy Leavitt.

“El problema lo tienen ellos, yo no. Yo siempre he estado tranquilo. Si me pongo a hacerle caso a eso, no duermo tranquilo”, dijo el cantante a este diario el mes pasado a la pregunta sobre su ánimo respecto al bloqueo legal que le impide cantar las canciones que él popularizó como voz dentro de la orquesta La Selecta.

Tanto Marrero como los demás exintegrantes de La Selecta deben pagar $50,000 a los herederos del pianista -la viuda María Milagros “Lalo” Barreto, y los hijos Rafael y Sheila Leavitt-, suma que ya se completó según una publicación del músico Edgard Nevárez en su cuenta en Facebook.

“Mañana daré más detalles y agradecimientos. Pero ahora quiero comunicarles que la Campaña Pro-Fondos Sammy Marrero y Su Orquesta ha llegado a LA META. Esto fue posible gracias a la fanaticada de Sammy, los medios y los amigos de la clase artística que respondieron a esta causa. LA META FUE POSIBLE. A nombre de Sammy Marrero, Mil Gracias. YA LAS APORTACIONES A ESTA CAUSA PUEDEN FINALIZAR”, establece el mensaje publicado por Nevárez.