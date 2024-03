No importa en qué parte del mundo se encuentre, Samuel Ortiz tiene seguro que su misión de mantener viva la música autóctona de Puerto Rico siempre dirá presente en su trabajo como educador, compositor y artista.

El boricua -quien se desempeña hoy día como director del Departamento de Guitarra de la Harrison School for the Arts y coordinador de los programas de guitarra en el condado de Polk, Florida- disfruta de su más reciente salto a la luz pública cuando abrió los shows de Fiel a la Vega en el Estado del Sol, en Washington D.C. y en su país natal.

Samuel Ortiz se convirtió en residente de la Florida en 2005 cuando comenzó estudiar la maestría en Educación Musical en la Universidad de Florida del Sur. ( Suministrada )

¿Cómo este mayagüezano de nacimiento llegó a conocer a una de sus agrupaciones favoritas? Ortiz contó en entrevista con Primera Hora que su álbum “Jibarito”, un álbum que lanzó en el año 2021 y en el que rindió honor a conocidísimos temas como “Lamento borincano” de Rafael Hernández y “Soñando con Puerto Rico” de Bobby Capó en unas composiciones en guitarra clásica lo llevó a conocer al grupo compuesto por Tito Auger, Ricky Laureano, Jorge Arraiza y Pedro Arraiza.

En sus presentaciones, Ortiz llegó a entonar éxitos como “Salimos de aquí”, así como uno de los himnos extraoficiales de la Isla del Encanto, “Verde luz”, del cantautor Antonio Cabán Vale “El Topo”.

“Esta es una banda que yo admiro desde sus inicios, desde que sacaron su primer disco en 1996. Yo era bien fanático de ellos y nunca había tenido la oportunidad de conocerlos. Cuando se me da esta oportunida, no solo tuve la oportunidad de compartir tarima con ellos, sino de tratar de llevar la identidad puertorriqueña desde la diáspora”, expresó el guitarrista, quien reside en el sur de Estados Unidos desde el año 2005.

El artista manifestó que esta oportunidad le ha permitido a creer más en su misión de vida, educar a todo el que pueda, pese a los retos que se enfrente en Puerto Rico en su día a día, que los borincanos tienen el don de destacarse en diversos géneros musicales, que van desde la danza, el rock, el pop, hasta el reguetón.

Ortiz abrió las presentaciones de Fiel a la Vega cuando el grupo se presentó en Florida, Washington D.C., y Puerto Rico. ( Suministrada )

“Desde el 2017, cuando Puerto Rico enfrentó el paso del huracán María, es cuando más me he dedicado incluir música puertorriqueña donde quiera que me presente. No hay vez donde yo no toque algo de Puerto Rico, ya sea nuestro himno nacional, “La borinqueña”, o la danza “El coquí” de José Ignacio Quintón, “Villancico Yaucano” de Amaury Veray Torregrosa. Para mí es importante mantener esa identidad, esa cultura”, manifestó el músico, agregando que ha recibido apoyo no solo de sus compatriotas, sino de sus hermanos latinos que aprecian la variedad musical que ofrece nuestro país.

Es por eso que desde ahora en marzo, el virtuoso ya está pensando en la Navidad y se prepara con el profesor Kelvin Adames, de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en San Juan, para realizar unos arreglos en guitarra de “Aguinaldo jíbaro” y “Alegre vengo de la montaña” de José Arturo Silvanoli.

“Para mí es un honor representar a Puerto Rico en la diáspora y será un honor estar allá con mi gente”, concluyó.