El trovador, educador y compositor puertorriqueño Samuel Quijano Huertas lanzó su nuevo sencillo navideño, titulado “Vine A Saludarte”, una parranda que busca resaltar la tradición de visitar a familiares y amigos durante las festividades.

La canción, de su autoría, gira en torno a la alegría de compartir con los seres queridos, llevar un saludo y un abrazo, y mantener vivas las costumbres que distinguen la Navidad puertorriqueña.

Natural de San Lorenzo, Quijano Huertas cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la música típica del país. Durante su carrera ha formado parte de agrupaciones como GrupoManía, Víctor Roque y La Gran Manzana, así como de la orquesta de Manny Manuel.

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Actualmente, continúa promoviendo la música tradicional puertorriqueña a través de su Conjunto Típico Samaritano y como integrante de Decimanía de Puerto Rico.

Su faceta como compositor también le ha permitido llevar sus creaciones a importantes exponentes de la salsa. Entre sus temas figuran “Por ahí, por ahí, por ahí”, interpretado por El Gran Combo de Puerto Rico, y “Las ganas de parrandear”, popularizado por Charlie Aponte.

Además de su carrera artística, Quijano Huertas se ha dedicado a la enseñanza. Cuenta con 25 años de experiencia como maestro de Matemáticas del Departamento de Educación de Puerto Rico y lleva 13 años impartiendo clases de trova en Juncos.

A través de su labor como educador y músico, el sanlorenceño contribuye a transmitir las tradiciones culturales del país y a formar nuevas generaciones interesadas en preservar la música típica puertorriqueña.