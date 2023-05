Como parte de la celebración de “450 Años de Fundación en Las Lomas de Santa Marta”, el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, invitó al público a disfrutar del programa de actividades planificadas para este fin de semana.

“Invitamos a las personas a que traigan sus sillitas y a que vengan a compartir gratuitamente con nosotros en la Plaza Santo Domingo y la Plaza Francisco Mariano Quiñones, donde cantaremos y bailaremos al ritmo de la música de La Secta All Star, Porta Coeli Jíbaro Jam, Back To The 80′s, Comeback, El Gran Combo de Puerto Rico, Algareplena, Manny Manuel, La Sonora Ponceña, La Orquesta Happy Hills, José Alfredo, Otra Kosa, Danny Rivera y A Son de Guerra”, dijo Olivera Olivera en un comunicado de prensa.

“Pero esto no es todo, ya que también contaremos con kioscos de comida, feria de artesanías y el gran espectáculo de Álex DJ, directamente del exitoso programa de televisión ‘Puerto Rico Gana’, de Telemundo”, hizo hincapié.

Entretanto, y como parte de los eventos especiales preparados para la ocasión, el sábado se tiene preparado una serie de homenajes a diversas figuras de San Germán y Puerto Rico, uno de éstos el hombre ancla de “Telenoticias”’ (Telemundo), Jorge Rivera Nieves.

“Por este medio, deseo felicitar a todos los habitantes de la Ciudad de San Germán como parte de su gran celebración… En mi caso, me siento muy identificado con la Ciudad de San Germán, porque mi padre, Jorge ‘Firpo’ Rivera Hernández, nació en el barrio Guamá, en el año 1918″, dijo Rivera Nieves.

“Como sangermeño, pues llevo sangre sangermeña, me siento sumamente honrado y orgulloso de todas las sangermeñas y sangermeños que tanto han aportado al bienestar de nuestro país. Recibo con humildad y cariño este reconocimiento”, terminó.