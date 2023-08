Consciente de que Puerto Rico es una punta de lanza para el inicio de la carrera artística de un cantante, Sara Sosa, hija de José José, vendrá a la Isla para promocionar su primer sencillo, ‘Te extraño’, igual que hizo su padre en el 1970.

“Puerto Rico siempre ha sido nuestra segunda patria. En ese bello país acogieron con los brazos abiertos a papá y siempre apoyaron su carrera, por eso estoy eternamente agradecida del público puertorriqueño. Cómo no promocionar mi sencillo en esa hermosa isla que visitaba desde que era una bebé. Allá tenemos buenos amigos y gente linda que queremos mucho”, manifestó Sosa.

La vocalista de 28 años, quien llegará a suelo boricua el próximo domingo, 13 de agosto, aseguró que con este sencillo cumplirá la promesa que le hizo a su padre, “El Príncipe de la Canción”, antes de su muerte en el 2019.

“En la última conversación que tuve con papá me hizo prometerle que seguiría sus pasos en la música. Con este tema de Armando Manzanero, que él grabó en su primer albúm de 1969, ‘Cuidado’, cumplo la promesa que le hice y comienzo mi carrera artística”, dijo con gran emoción, la atractiva cantante.

En entrevista con Primera Hora, Sara Sosa reveló los motivos que tuvo para, de tantos éxitos de José José, seleccionar ‘Te extraño’.

“Porque es una canción muy especial para toda la familia y para mí, además que describe el sentimiento que estoy viviendo en este momento con su ausencia”, sostuvo, a la vez que expresó su satisfacción con el trabajo realizado.

“Estoy contenta y me siento feliz de haberle dedicado este disco. Él fue mi maestro, siempre me cuidó y guió. Gracias a papá, un gigante de la canción, estoy cantando”, sostuvo.

La joven vocalista contempla grabar un disco completo en el género romántico.

“La música romántica no se me quita con nada, ha sido mi vida. Quiero grabar temas que no sean tan antiguos ni modernos, lo romántico no pasa de moda”.

Con relación a la pugna legal que iniciaron en su contra y de su madre Sarita Salazar sus hermanos José Joel y Marysol por la herencia que dejó su padre, dijo: “estoy tranquila, enfocada en mi música, ellos en la de ellos, y lo demás está en manos Dios y se resolverá en su tiempo”, expresó con serenidad.