La producción del espectáculo “Maestra vida”, la obra cumbre del cantautor panameño, considerada una de las más ambiciosas de la música latina, anunció nuevas funciones para el viernes, 27 de noviembre (8:30 p.m.) y el domingo, 29 de noviembre (3:00 p.m.) en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. Estas dos funciones se suman a la ya anunciada del sábado, 28 de noviembre (8:00 p.m.), completando así un fin de semana de tres presentaciones.

“Maestra vida, El musical de Rubén Blades” es una de las obras más trascendentales de la música latina, concebida en 1980 por Rubén Blades. Presenta la historia de Carmelo Da Silva, un sastre de barrio, y su esposa Manuela Pérez, una mujer digna y luchadora, a lo largo de toda una vida: el romance, la boda, el nacimiento de su hijo Ramiro, las luchas cotidianas del barrio, la vejez y, finalmente, la despedida, siempre bajo la mirada de “Vava” Quiñones, el dueño del bar que es testigo de todo. No es una colección de canciones sueltas, sino una narración completa y continua, de ahí el nombre: la vida misma como la gran maestra que enseña dando y quitando, tal como lo resume el tema homónimo “Maestra vida”, el himno central de la obra, junto a piezas emblemáticas como “El nacimiento de Ramiro”, “Manuela” y “Déjenme reír (para no llorar)”.

El musical cuenta con una orquesta en vivo dirigida por Roberto Delgado, ganador de 12 premios Grammy, quien encabeza la dirección musical de la producción e interpreta en escena la orquestación original de la obra.

Los boletos están disponibles en Ticketera, Ticket Center y en la boletería de Bellas Artes.