Quizá “Love Me Do” no sea el mayor éxito de “The Beatles”, pero sí fue el tema que dio inicio a una de las historias musicales más icónicas de todos los tiempos.

El 5 de octubre de 1962, del famoso cuarteto de Liverpool cambió la manera de hacer música casi sin darse cuenta, gracias al lanzamiento de su primer sencillo “Love Me Do”. La canción fue escrita en el 1958 por un jovencísimo Paul McCartney, aunque en los derechos también aparece el nombre de John Lennon. Pero, no fue sino hasta cuatro años después que pudo ser grabada en los estudios EMI, que más tarde se convertirían en los Abbey Road Studios.

Pete Best ocupaba el lugar de Ringo Starr cuando la melodía fue presentada por primera vez al productor George Martin y aunque de inmediato la amó se hicieron varias versiones con diferentes bateristas, el último de ellos fue Starr. Finalmente, este corte fue el elegido para su lanzamiento y el resto ya es historia.

A su salida, el público británico le dio un tímido recibimiento, no así se colocó en el puesto 17 de las listas londinenses, pero para 1964 ya era el número uno en los “ranks” estadounidenses, Posteriormente, “The Beatles” lanzaron cinco canciones más, entre las que destacan “She Loves You”, “From Me To You” y “Please, Please”, sencillo que le dio título a su primer disco.

Han pasado 60 años desde ese histórico día y, hasta ahora, “Love Me Do” sigue siendo un tema que encanta y de los favoritos para todos los fans de la llamada “Beatlemanía”. En YouTube, la cuenta oficial de los Beatles registra 23 millones de reproducciones, pero las versiones en la plataforma no oficiales también alcanzan los 10 millones de reproducciones.

Por su parte el disco “Love Me Do” se colocó en el año 2010, en el top 200 de la lista Billboard.