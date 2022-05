Se desploma el escenario de Gloria Trevi a unas horas de iniciar su concierto en las instalaciones del campo de Béisbol en la Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI), de Xalapa Veracruz.

Tras circular fotos en redes sociales sobre el aparatoso accidente, la cantante se pronunció a través de un video en su cuenta de Instagram y aclaró que no hubo ninguna víctima mortal ni lesionado tras el desplome.

“Bueno el día de hoy ha sido un día muy intenso, porque pasó algo que no nos esperábamos y literalmente se cayó la estructura del escenario para poder presentar ‘Isla divina’ aquí en Jalapa y la verdad eso es algo que o nos esperábamos, pero nadie está exento de un accidente, gracias a Dios no hubo lesionados, que eso es lo más importante, nadie del staff, nadie arriba del escenario”, dijo en el video.

La intérprete de éxitos como “Todos me miran”, “Con los ojos cerrados”, “Pelo suelto”, entre muchas más, señaló que la estructura era completamente nueva y era donde presentaría su espectáculo llamado “Isla divina” el cual ya no podrá ofrecer.

A pesar de lo ocurrido enfatizó que su staff pudo construir un escenario alterno, para cumplir con su presentación.

“Y si nos vamos a ver, porque yo les he dicho que debemos de seguir adelante, que no nos rindamos y en este caso no nos vamos a rendir y nos vamos a presentar hoy en la noche aquí en Jalapa, en medio de la tempestad, contra viento y marea, no va a poder ser ‘Isla divina’ porque el escenario siendo prácticamente nuevo quedó destruido pero quiero agradecerle mucho a los chicos de staff, porque están levantando en otra área un escenario para poder presentar un concierto, que va a ser muy especial porque va a ser un concierto alternativo…”, explicó.

Aunque por el momento se desconocen las causas de porque la estructura colapsó, la interprete agradeció la comprensión, el cariño y el apoyo de sus seguidores por el incidente y el retraso de su presentación.