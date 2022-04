Los sueños se hacen realidad, y de eso puede dar fe el santaisabelino Félix Alberto Pérez Ortiz, conocido como “Beco”, quien con su güira se ha ganado el cariño y admiración de su pueblo.

La pasada semana, en el reportaje publicado en Primera Hora como parte del proyecto Somos Puerto Rico, el simpático Beco, quien ha tocado con varios artistas del patio en fiestas patronales, reveló que su sueño era conocer a Juan Luis Guerra.

¡Y se le dio!

El productor Pompi Vallejo, en sus redes sociales, publicó varias fotos durante el concierto que Juan Luis Guerra y 4.40 ofrecieron el sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y allí estuvo Beco.

“Waooo que historia hay detrás de esta foto!!! Les presentamos a Beco (2do de derecha a izquierda) Hace unos días me escribe Mi hermano Elvincito para ver si se le podía cumplir un sueño a este gran hombre ejemplo de superación y de Santa Isabel ! Quería ir al concierto de su ídolo @juanluisguerra . Pues se logro gracias a todos estos cómplices @loudliveentertainment @santarosalive @rafo.muniz y al último cómplice mi hermano Elvincito de @limite21 !! Pues se logro !! Estas son las cosas que me hacen recordar nuestra misión en la vida. Amar,Ayudar y sobretodo cumplir sueños!!! Beco me robaste mi corazón !!!”, compartió Vallejo junto a la imagen en la que aparece Beco junto con Gilberto Santa Rosa, Rafo Muñiz y él.