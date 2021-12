Ante el nuevo requisito que establece la Orden Ejecutiva para eventos en espacios cerrados, donde cada asistente debe presentar un resultado negativo a COVID-19 con una vigencia máxima de 48 horas, tanto el equipo de producción del cantante Andrés Jiménez “El Jíbaro” como la administración del Centro de Bellas Artes de Caguas (CBA), acordaron posponer el concierto pautado para el 26 de diciembre y 2 de enero.

Ivonne Class, directora ejecutiva del CBA criollo, informó que la decisión se tomó considerando que ambas funciones son precedidas de días festivos, lo que dificulta el cumplimiento de realizarse las pruebas y obtener el resultado con el término requerido.

Igualmente tomaron la determinación luego de continuar esperando una respuesta por parte del Gobierno para poder manejar el evento según las nuevas restricciones.

Las nuevas fechas para el concierto que celebrará los 50 años de trayectoria del trovador, “Vuelve el Jíbaro a cantar”, son 19 y 20 de febrero del 2021. Los boletos comprados serán honrados en las nuevas fechas.

“Van a ser días donde va a ser más fácil hacerse la prueba si es que continuara esta imposición”, expuso Class en comunicación telefónica. “Entendiendo que es un asunto de Salud y los mismos seguidores de Andrés Jiménez quieren cumplir con los requisitos del Estado, creo que es la mejor solución darle una fecha alterna y tener la esperanza que con la ayuda de todos estos contagios puedan bajar significativamente”.

La primera función del concierto estaba completamente vendida, por lo cual 1,800 personas aproximadamente estarían reunidas en la misma sala.

“Es un momento de mucha incertidumblore, pero hemos actuado conforme a lo que creemos es lo mejor para nuestra población”, sentenció la directora ejecutiva.

“Yo le tenía una trullita montá para este concierto”

La trulla que el cantante Andrés Jiménez compartiría con el público este domingo, será probablemente una serenata en febrero. Sea cual sea el formato, el artista asegura que el contenido del concierto no se afecta.

“Yo le tenía una trullita montá para este concierto porque era Navidad, pero ahora quito la trulla y pongo otras cosas”, dijo lamentando que la nueva Orden Ejecutiva “no le puso el ojo” a los eventos inmediatos que ya estaban en agenda.

“En la última semana todo fue en el País una incertidumbre y la gente estaba muy preocupada con toda la situación. El Gobierno cayó también en la paranoia esa y hacen una Orden Ejecutiva que verdaderamente no se puede cumplir, porque los días antes son feriados y aunque la gente está loca por hacer lo que haya que hacer para poder ir al concierto, no tienen la posibilidad porque los laboratorios van a estar cerrados. El gobierno no establece un plan para bregar con la logística que establece ese cambio, entonces la decisión más sabia es posponerlo”, expuso el cantor.

Mientras, El Jíbaro se presentará por primera vez ante la comunidad puertorriqueña y latina en general en la ciudad de Miami, en Florida, el próximo Día de Reyes. El concierto “Regalo de Reyes” se llevará a cabo en el Teatro Trail.