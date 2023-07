Con tan solo 23 años, el cantante Sebastián Esquivel llegó por primera vez a Puerto Rico para dar a conocer la fuerza detrás de los corridos bélicos, un particular nicho de la música regional mexicana que está generando ruidos en distintas partes del mundo, en el 20 aniversario de los Premios Juventud de Univisión, que se celebrará este jueves en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Esquivel, nacido y criado en la ciudad de Monterrey, habló con Primera Hora sobre su llegada por primera vez a la Isla del Encanto, dado que estrenará por primera vez el tema “A 150″ en las premiaciones que se celebran por segunda vez en la Isla.

“Vas a escuchar un gran tema, la grabé con el compita León Leiden, es un tema que ya tenemos listo hace mucho tiempo y ya estamos ansiosos que salga. Es una combinación como entre lo que es el género urbano, pero con puros instrumentos del regional”, expresó el cantante, mientras se preparaba para su ensayo con vestimenta.

“Para mí, es algo distinto, no se fusiona el género regional y luego se fusiona el género urbano, sino que van de la mano todo el tiempo, y esperemos que la gente lo tome muy bien y que le guste a toda la razita”, agregó.

Esquivel se encuentra entre una cepa de exponentes como Peso Pluma, Natanael Cano y Luis R Conriquez, que le han dado rostro a un género particular que mezcla elementos sónicos tradicionales, pero integra la cotidianidad de lo que vive el país de México, así como las ilusiones a vivir una vida de lujos y amor, temas más familiares en otros nichos como los géneros urbanos reguetón y hip hop.

“Es una combinación extraña, pero que ha funcionado bien. En lo personal, me gusta. En mis canciones, yo he hecho lo mismo, lo que es un corrido con lo que es el trap, con lo que es el ‘boom bop’, y muchas otras cosas que va en parte de nosotros, y lo vamos a seguir haciendo, es algo nuevo, a mí me encanta”, explicó.

Según el joven cantante, su especialidad son los corridos bélicos, que se destacan por tener la presencia de las cuerdas del tololoche, así como la sonoridad de las charchetas. Además, este aseguró que los corridos bélicos son diferentes a los corridos tumbados, donde el bajoloche asume un rol protagónico en el tema.

“Siento que, antes, la música regional, también era más dirigido a un solo género, pero los tiempos han cambiado, y la gente se adapta más al cambio, por eso es que está pasando esto con Peso Pluma, por eso funcionó el corridito que sacamos de ‘Bélico y cholo’, con el cambio que la gente está tomando muy bien”, puntualizó, haciendo referencia al tema que lanzó junto a Yerai R y que ha conseguido más de 35 millones de reproducciones en la plataforma de ‘streaming’ Spotify.

Por otra parte, ante el futuro que tiene el género regional en el mundo, y su más reciente interacción con el gremio urbano, Esquivel solo aspira a que el mismo le dé más visibilidad a su cultura.

“No creí que fuera a pasar tanto, siempre pensé que el regional iba a estar muy centrado en ciertas áreas que era como México y Estados Unidos, pero sí veo que está saliendo de muchísimos otros países, incluso a lugares que no se estaba escuchando los corridos para nada”, expresó el cantante, que se encuentra entre los nominado a la categoría “La Nueva Generación - Regional Mexicano” del evento musical.

“Estamos muy contentos realmente para lo que está pasando con el género, y por formar parte del género”, agregó.