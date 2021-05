El cantante colombiano Sebastián Yatra vive el éxito mundial de su canción Pareja del año, mientras da sus primeros pasos como actor en una serie del director mexicano Manolo Caro.

El cantante logró el éxito musical, esta vez junto al rapero puertorriqueño Myke Towers, cuya canción Pareja del año suma más de 120 millones de reproducciones en plataformas digitales.

“Ha sido brutal, escribí Pareja del año en el barco de un amigo mexicano y supe que era mi próximo sencillo, la canción tiene ese lado pop y clásico con los violines, en vivo sonaba muy cool pero le faltaba la parte urbana que Myke hizo y lo llevó a todo lo que yo soñé, formamos ‘la pareja del año’ con esta colaboración”, consideró.

Yatra también aseguró que su próxima producción mostrará su nueva faceta como músico, puesto que en este tiempo ha tenido la oportunidad de probar nuevos sonidos e instrumentos.

“He estado experimentado mucho con el rock, no sé si eso vaya a ser parte de mi nuevo álbum, vamos a ver qué pasa con eso, también con cosas raras en la guitarra. Este año me he dado la oportunidad de dedicarme más a los instrumentos y la idea es empezar a tocar con instrumentos en vivo”, adelantó.